媽媽接送1歲女兒違停紅線遭開4張罰單 法官全部撤銷

紅線違規停車示意圖，與新聞無關。本報資料照片 余姓女子騎機車臨停紅線到托嬰中心接送1歲女兒，被民眾拍照檢舉，警方連開4張600元罰單，她不服提行政訴訟抗罰，台北地方法院認為她違規情節輕微，也未妨礙人車通行，判她勝訴撤罰，可上訴。

余女2021年12月13日及22日、今年1月3日及7日四度在畫有紅線路段停放機車，被民眾檢舉，警方，警方舉發各裁處600元罰鍰。

余女提告主張，她雖然紅線停車，但當時是到幼兒園接1歲幼兒，且她將機車緊鄰路邊停放，沒有影響交通秩序；台北市交通事件裁決所反駁，執勤警員依民眾檢舉的照片依法舉發，且依照片顯示，機車確實靜止停放於紅線，舉發並無違誤。

法院認為，道路交通管理處罰條例雖有規定，接送未滿7歲兒童上下車，臨時停車不受3分鐘限制，但余女在畫紅線路段停車，人也未在車上或車旁，並非「保持立即行使狀態」，不屬於臨時停車，不符合規定，認定余女確實違規停車。

判決指出，余女的女兒2020年6月出生，年僅1歲多，由托嬰中心托育，余女確實是為進入托嬰中心接送女兒，才違規停車，認為情節輕微；另機車當時緊靠路邊，人車稀少，也預留相當空間，沒有妨礙人車通行，符合情節輕微免予舉發的規定，判撤銷處分，余女免罰。