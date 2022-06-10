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罹癌男辯靠酒止痛上訴遭駁 第7度酒駕判8月徒刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄蔡姓男子有多次酒駕前科，今年第七次酒駕被逮，地院將蔡男依公共危險罪處8個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄蔡姓男子有多次酒駕前科，今年第七次酒駕被逮，地院將蔡男依公共危險罪處8個月有期徒刑。記者陳弘逸／攝影
高雄蔡姓男子有多次酒駕前科，曾以罹患癌症為由，認為法院判過重，上訴二審遭駁回，事後仍不知悔改，不顧刑度加重，照樣喝米酒騎車上路，今年第七次酒駕被逮，地院將蔡男依公共危險罪處8個月有期徒刑。

判決指出，蔡男擁有多次酒駕前科，2019年11月13日因喝米酒，第五次酒駕騎車上路遭逮，遭地院判處6個月有期徒刑，但因不服判決，他竟以罹患癌症，需喝酒緩解喉嚨痛為由，認為原判決量刑過重，提起上訴，二審遭駁回。

但蔡男仍不知悔改，去年12月28日下午6時許，同樣因喝米酒，騎車酒駕遭逮，且測得酒精濃度高達每公升1.30毫克；遭警方移送，後由檢方依法起訴，遭判處7個月有期徒刑，不得易科罰金。

盡管屢犯酒駕遭判刑度不斷提升，但蔡男絲毫不在意，距上次酒駕遭逮時隔不到2個月，便在今年2月13日上午8時30分許，在梓官區赤崁東路90巷與中正路口附近一間廟宇，喝米酒騎車上路，這次酒精濃度每公升0.76毫克遭警逮捕移送，為第七次酒駕。

地院認為，蔡男已有多次酒駕前科，酒精濃度超過法定標準值數倍，還，貿然騎車上路，顯見漠視用路人安全，經審理，將他依不能安全駕駛動力交通工具罪，處8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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