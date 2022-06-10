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「誠徵洗碗歐巴桑」被認定就業歧視 店家被開罰30萬

聯合報／ 記者王昭月／高雄即時報導

徵人啟事要小心措詞，涉及性別或年齡字眼，都可能會吃罰單。圖／高市勞工局提供
徵人啟事要小心措詞，涉及性別或年齡字眼，都可能會吃罰單。圖／高市勞工局提供
徵人廣告要小心措詞，髙雄有店家登載「誠徵洗碗歐巴桑」，被認定具有招募性別及年齡歧視，違反就業服務法，開罰30萬。

高雄市今天公告2家違反就業服務法及性別工作平等法業者，其中有店家在營業場所張貼徵人廣告，寫著「誠徵洗碗歐巴桑」，被認定有就業歧視之嫌，另一家寫著「搬重男性佳」，也被認為有性別上的差別待遇，違反性別工作平等法，兩案都開罰30萬元。

高市勞工局局長周登春表示，就業服務法及性別工作平等法規範雇主從工作者求職階段至解僱離職，不得因與「執行職務無關之特質」而對勞工有不利之對待。

就業服務法及性別工作平等法是為了保障國民均等就業機會，訂有就業歧視禁止規定，立法公布施行迄今分別超過30年與20年，違者依法可處30萬元至150萬元罰鍰，並公布姓名或名稱、負責人姓名。

勞工局也指出，雇主在徵人廣告揭示「限女性」、「男性佳」、「徵女會計」、「徵門市小姐」、「五官端正」、「年齡50歲以下」、「限本地人」等文字，造成求職人無法或不能前往應徵，進而影響就業機會平等，都屬於就業歧視。提醒雇主，若違法廣告一經刊登即已違法，不會因為下架或修正而免除法律責任。

高雄一店家誠徵洗碗歐巴桑，被認就業歧視，開罰30萬。圖／高市勞工局提供
高雄一店家誠徵洗碗歐巴桑，被認就業歧視，開罰30萬。圖／高市勞工局提供

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