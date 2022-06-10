聽新聞
test
0:00 / 0:00
通緝男持械騷擾前女友復合涉跟騷法 嘉義縣首件案例
跟蹤騷擾防制法6月1日施行，嘉義縣警察局水上分局8日受理第一件跟蹤騷擾案件，蔡姓男子要與黃姓前女友復合，從7日晚間開始多次以電話、簡訊等行為進行騷擾，並傳送警告辱罵簡訊，復於8日清晨持伸縮警棍至其住處大聲呼叫，言詞恐嚇對其不利並傷害身體，黃女哥哥見狀立即上前用辣椒水制止，水上分局員警獲報趕往現場，以優勢警力將蔡男制伏在地棄械逮捕。
警方調查，黃女表示已不堪蔡男騷擾且心生畏懼，日正常生活備受影響，且蔡男持棍跟騷行為顯已觸犯「攜帶兇器之加重跟騷」罪，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。
警方除依現行犯逮捕，並核發書面告誡，訊後依跟蹤騷擾防制法及家庭暴力防治法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦並建議聲請羈押，此外蔡男也因刑法公共危險罪被通緝在案。另為保障黃女人身安全，警方已協助其向法院聲請民事保護令。
警察局表示，跟蹤騷擾防制法規範了跟蹤尾隨、盯梢守候、歧視貶抑、通訊騷擾、不當追求、寄送物品、妨害名譽、冒用個資等8種跟蹤騷擾行為態樣，又跟蹤騷擾等性別暴力犯罪具有高發生率、高恐懼性及高傷害性等特質，在此呼籲民眾若遭遇跟蹤騷擾案件，請即向警方尋求協助，若情況允許，也可利用錄音、錄影或截圖保留證據，提供警方依法偵辦，提供被害人更完善的保護，以有效遏止跟蹤騷擾行為。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言