通緝男持械騷擾前女友復合涉跟騷法 嘉義縣首件案例

嘉義縣警察局水上分局8日受理第一件跟蹤騷擾案件，蔡姓男子要與黃姓前女友復合不成，多次騷擾，清晨持伸縮警棍至其住處大聲呼叫，員警將蔡男逮捕。記者魯永明／翻攝 跟蹤騷擾防制法6月1日施行，嘉義縣警察局水上分局8日受理第一件跟蹤騷擾案件，蔡姓男子要與黃姓前女友復合，從7日晚間開始多次以電話、簡訊等行為進行騷擾，並傳送警告辱罵簡訊，復於8日清晨持伸縮警棍至其住處大聲呼叫，言詞恐嚇對其不利並傷害身體，黃女哥哥見狀立即上前用辣椒水制止，水上分局員警獲報趕往現場，以優勢警力將蔡男制伏在地棄械逮捕。

警方調查，黃女表示已不堪蔡男騷擾且心生畏懼，日正常生活備受影響，且蔡男持棍跟騷行為顯已觸犯「攜帶兇器之加重跟騷」罪，最重可處5年以下有期徒刑、拘役或科或併科50萬元以下罰金。

警方除依現行犯逮捕，並核發書面告誡，訊後依跟蹤騷擾防制法及家庭暴力防治法等罪嫌移送嘉義地檢署偵辦並建議聲請羈押，此外蔡男也因刑法公共危險罪被通緝在案。另為保障黃女人身安全，警方已協助其向法院聲請民事保護令。