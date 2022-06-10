新竹婦染疫亡火化費太高？ 葬儀社告家屬判決出爐

殯葬人員在運送確診者遺體送到殯儀館過程，全程穿著隔離衣，棺木也再包上一層保鮮膜。本報資料照片 新竹楊姓男子母親去年染疫過世，不滿葬儀社開價6萬元，質疑敲竹槓，只願付公定價3萬6500元，業者催討未果提告。新竹地院審理認為，業者趁家屬喪失至親哀痛且遺體急迫處理等情況下，就要家屬付6萬元顯失公平，判家屬再付5500元即可，其餘駁回。

事發在去年7月，陳姓婦人去年7月8日因染疫引發呼吸窘迫症在新竹台大分院生醫醫院病逝，處理陳婦遺體的禮儀公司向家屬報價6萬元與4500元竹市民遺體火化費。

該間葬儀社業者認為家屬同意價格，雙方合約即成立，但遺體火化後也交付骨灰，家屬直到今年1月只付了3萬6500元，遲遲不付剩餘的2萬8千元，催討不成決定提告。

楊姓男子反駁主張，母親不幸染疫身亡後，不到10分鐘就接到醫院配合的葬儀社來電，表示依規要在24小時内火化，標準處理流程6萬元，因為事發突然，家屬不知所措且心慌，又聽到葬儀社說是標準流程，誤認是政府規定，未料後續才知並非如此。

楊男說，自己後續處理媽媽喪葬事宜，才知道新北、桃園及新竹市，為避免殯葬業者利用新冠疫情爆發時大發國難財，皆已訂收費標準台北為2萬5000元、桃園為4萬元、竹市為3萬6500元，他據此向業者表明收費是否該合理些，但業者卻不肯降價。

「家屬只是要一個合理的價格！」楊姓男子說，雙方多次協調，但葬儀社業者態度強硬，堅持其有制價權，一毛錢都不肯降，且業者稱有將遺體冰存、放冰櫃，但其他業者根本無此流程，再加上家屬無法在場也無從得知，要求依民法規定請求減輕給付。

新竹地院審理檢視業者提供的服務表，除了該有的遺體接運、火化之外，又多了陀羅尼經被、水繡彩金蓮花被、入殮場地、打桶密封人員、骨灰罐、遺體暫冰存費用，但業者卻無法提出相關證明，到底有無提供相關物品或服務令人存疑，且遺體冰存不在醫院處理標準SOP內，業者也提不出冰存單據。

法官審酌相關服務情節與葬儀同業公會公定價格，認為業者趁染疫往生者家屬哀痛之際又無法在場，就要求給付6萬元不公平，認為加上骨灰罐付4萬2000元為合理價格，由於家屬已支付3萬6500元，只需再付5500元即可。可上訴。

新竹市葬儀商業同業公會理事長莊文良曾參與此案協調。他說，公會2年多前就訂出確診遺體處理費3萬6500元，100多名會員都知悉且配合，引發收費爭議的葬儀社為外縣市業者，若不按公定價收費，公會也沒轍，仍盼業者將心比心，合理收費避免爭議。

莊文良也說，近日染疫死亡人數增加，竹市平均1天約2到3人往生，一般而言葬儀社都依據公定價3萬6500元收費，除非有特殊情形須增加人力、環境防護費用等，都會提前跟家屬溝通取得共識，才會增收費用。