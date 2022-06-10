小三毒嗆元配「這麼老還可拿錢」 竟因情夫只須賠30萬

葛姓男子的女兒讀國小，他卻與女兒同學母親、已離婚的陳姓女子有染，陳女甚至還嗆葛妻「這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該要開心了」、「他對著你30年了，也膩了」。葛妻向陳女求償100萬元慰撫金，士林地方法院判賠償80萬元，但台灣高等法院認為只要賠60萬，且葛也共同侵權，改判陳女只要賠半額、30萬元確定。

葛姓和陳女的孩子是國小同學，但兩人卻從2019年起偷來暗去，陳女在IG對話上還稱葛「寶貝老公」，並上傳婚紗和對戒照片。

葛妻在發現姦情後，陳女不但沒有表現悔意，反而還嗆葛妻「妳不知道我已經睡過他的床了嗎？」「自己不自我檢討，為什麼老公厭倦妳，怪外面的人和老公。妳要是好好的，他會外遇嗎？」還斥葛妻「抓不住他的心，你要怪誰啊？」

葛與陳女2020年3月19日到新北市汐止區一家汽車旅館開房間，恰巧被他人發現，葛妻和女兒、胞姊等一群人會和抓姦，大姨子還因太氣憤，打傷陳女而吃上傷害罪，遭處拘役20日。

葛妻認為配偶權遭侵犯，提告求償100萬元，但陳女則矢口否認與葛交往，還跟法官說「她說的都跟我無關」。士林地院認為，陳女辯稱要和葛談事情，遇到下雨才到汽車旅館，而參加聚會玩遊戲才與葛親吻，這些理由一般人難以信服。

士院指出，汽車旅館坐落半山腰，要商談事情怎可能約在偏僻的景觀旅館？且成年人的聚會會有誰要求有配偶的人「彼此接吻助興」？況且接吻照裡「沒有其他人」。士院認為陳女強辯矯飾，判她要賠償葛妻80萬元。

陳女上訴，仍否認通姦，只承認兩人過從甚密，且葛妻曾說過要放丈夫「自由」，意思就是同意或願意原諒，不應該跟她求償。