小三毒嗆元配「這麼老還可拿錢」 竟因情夫只須賠30萬
葛姓男子的女兒讀國小，他卻與女兒同學母親、已離婚的陳姓女子有染，陳女甚至還嗆葛妻「這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該要開心了」、「他對著你30年了，也膩了」。葛妻向陳女求償100萬元慰撫金，士林地方法院判賠償80萬元，但台灣高等法院認為只要賠60萬，且葛也共同侵權，改判陳女只要賠半額、30萬元確定。
葛姓和陳女的孩子是國小同學，但兩人卻從2019年起偷來暗去，陳女在IG對話上還稱葛「寶貝老公」，並上傳婚紗和對戒照片。
葛妻在發現姦情後，陳女不但沒有表現悔意，反而還嗆葛妻「妳不知道我已經睡過他的床了嗎？」「自己不自我檢討，為什麼老公厭倦妳，怪外面的人和老公。妳要是好好的，他會外遇嗎？」還斥葛妻「抓不住他的心，你要怪誰啊？」
葛與陳女2020年3月19日到新北市汐止區一家汽車旅館開房間，恰巧被他人發現，葛妻和女兒、胞姊等一群人會和抓姦，大姨子還因太氣憤，打傷陳女而吃上傷害罪，遭處拘役20日。
葛妻認為配偶權遭侵犯，提告求償100萬元，但陳女則矢口否認與葛交往，還跟法官說「她說的都跟我無關」。士林地院認為，陳女辯稱要和葛談事情，遇到下雨才到汽車旅館，而參加聚會玩遊戲才與葛親吻，這些理由一般人難以信服。
士院指出，汽車旅館坐落半山腰，要商談事情怎可能約在偏僻的景觀旅館？且成年人的聚會會有誰要求有配偶的人「彼此接吻助興」？況且接吻照裡「沒有其他人」。士院認為陳女強辯矯飾，判她要賠償葛妻80萬元。
陳女上訴，仍否認通姦，只承認兩人過從甚密，且葛妻曾說過要放丈夫「自由」，意思就是同意或願意原諒，不應該跟她求償。
高院民事庭審酌雙方資歷，認為賠償金額60萬元才恰當，超過的不應准許。另外，高院認為葛姓男子也一同侵害妻子的配偶權，但葛妻卻超過2年請求權時效都不告丈夫，葛應當負擔一半的責任已經免責，在扣除葛的分擔額後，葛妻只能要求陳女賠償30萬元。本件因不得上訴而確定。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言