館長罵「螺紋保險套」得賠10萬 嘆彭文正抹黑才賠他5萬

成吉思汗健身俱樂部負責人「館長」陳之漢直播時，諷刺公民老師羅文是「螺紋保險套」，台灣高等法院處拘役20日定讞。民事部分，羅文提告求償85萬9500元並要求道歉，不過新北地方法院僅判陳之漢賠10萬元。陳之漢上訴，舉先前媒體人彭文正侵害他名譽卻只賠5萬元為例，主張賠償金應在7萬元以下才合理。

「羅文」本名羅碩文，與館長在網上因政治問題互嗆；羅文於2019年7月9日發影片批評館長是「新民粹型領袖」等，館長同年9月4日在直播平台回擊，嗆羅「關於這個螺紋保險套真是XXXXX的雜碎」、「螺紋保險套就是個雜碎」、「羅文我XXXXXX勒」、「羅文我X破恁叨」，羅文提告。

檢方勘驗影片，發現館長是針對羅文影片回應，謾罵用詞「螺紋」保險套，和與羅的網路暱稱「羅文」同音，依公然侮辱罪起訴館長；台北地方法院認為，館長稱不滿羅文在YouTube頻道對他的評述，本於發洩情緒的動機，對羅文人身攻訐，而不以理性方式透過平台彼此對話、探討對社會議題的不同意見，辱人已達到貶損羅文名譽、尊嚴的程度，也造成羅文心理上的難堪、不快。

另外，陳之漢2019年8月5日因不滿吳宗憲評論網紅，曾開直播罵吳宗憲「你什麼洨」，被依公然侮辱罪判拘役58日，但緩刑2年。館長因槍擊案傷勢嚴重，且擔心被二次槍擊，向檢方聲請「撤銷緩刑」獲准。因陳之漢先後被處拘役確定，高院衡酌犯罪類型相同、犯罪動機、情節及行為次數等情狀，裁定應執行68日。

在民事部分，羅文依據雙方YouTube訂閱人數差距，以1人1元作為慰撫金的求償依據，2020年1月8日他的訂閱人數為3.15萬；同年2月陳之漢的訂閱人數為89.1萬，因此請求85萬9500元慰問金，並要求道歉。

新北地院民事庭審酌羅文是台大政治系畢業，曾任多家補習班公民授課老師，2019年度所得總額168萬餘元，還有8筆動產、不動產、投資財產，而陳之漢擔任成吉思汗健身俱樂部總執行長、惡名昭彰股份有限公司執行長，2019年度所得總額1154萬元，動產、不動產及投資等財產共4筆，判羅文可請求10萬元精神慰撫金，其餘請求不准。

陳之漢認為賠償金額應該在7萬元以下，提上訴，羅文也提附帶上訴，除道歉外也要求刊登判決。不過憲法法庭今年已判民法「請求回復名譽之適當處分」不包括命加害人道歉。

台灣高等法院9日開庭時，雙方委由律師出庭。陳之漢的律師請法官參考新北地院審理陳之漢與彭文正的侵權行為損害賠償判決，指兩案都是有關名譽權侵害，當事人都是公眾人物，基於人格權平等觀點，精神慰撫金5萬適當；且要求登報道歉涉及不表意自由，此部分必要性應由羅文舉證。