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街口期貨原油配售爆洗錢 胡定吾親信50萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「創投教父」胡定吾親信詹淑玲。記者張宏業／攝影
「創投教父」胡定吾親信詹淑玲。記者張宏業／攝影
街口支付創辦人胡亦嘉辦理原油期貨基金配售時，被控未公平配售投資人，今年3月遭檢調搜索約談，檢方當時命胡1000萬元交保；調查局破解胡的手機，發現胡曾用通訊軟體指示街口投信前董座王律傑，要把基金先配給富邦證、台新證，再由券商輾轉配給胡可實質控制的海外公司，藉此獲利9000萬；北機站昨天發動第二波搜索，約談「創投教父」胡定吾親信詹淑玲等人到案，檢方訊後命詹女50萬交保。

「Diamond Point」公司負責人陳志睿100萬交保，王律傑與街口投信總經理王皓正訊後請回。胡亦嘉是胡定吾（現為生華科董座）兒子，王律傑、詹淑玲都是胡定吾以往親信，案情是否燒向胡定吾，受到關注。

金管會於2020年間，針對街口投信配售布蘭特原油正二期貨ETF追募額度不公，裁罰60萬，並解除胡亦嘉董事職務；檢調追查，胡亦嘉涉違背託付任務，事先將基金配給特定人，今年3月發動搜索約談，查扣胡亦嘉、王律傑手機鑑定分析，同時清查金流。

北機站追查，胡亦嘉在離職後，曾多次用通訊軟體指示時任董座王律傑，要如何把基金額度配給富邦證、台新證，最高配售額一天高達80組；專案小組認為，這些對話紀錄路可認定胡亦嘉涉及背信，昨天二度約談王律傑鞏固案情。

北機站發現，富邦證、台新證獲得基金配售後，先將基金轉配給關係良好的海外客戶，這些客戶再將基金配給胡亦嘉在海外掌控的「Trill」、「Diamond Point」公司，讓胡亦嘉透過層層轉配模式，獲取不法利益；陳志睿掛名的「Diamond Point」公司，短短3個月就淨賺20萬美金（約台幣600萬元）。

檢調清查，胡亦嘉曾委託詹淑玲前往香港，透過熟識的金融理專開設海外證券帳戶，藉此製造斷點，意圖規避查緝，被認定涉及洗錢罪；由於詹淑玲深受胡定吾倚重，為何會協助胡亦嘉赴海外開戶，是未來追查的重點。

街口投信前董座王律傑（右）。記者張宏業／攝影
街口投信前董座王律傑（右）。記者張宏業／攝影
「Diamond Point」公司負責人陳志睿（右）。記者張宏業／攝影
「Diamond Point」公司負責人陳志睿（右）。記者張宏業／攝影
「創投教父」胡定吾親信詹淑玲。記者張宏業／攝影
「創投教父」胡定吾親信詹淑玲。記者張宏業／攝影

香港 洗錢

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