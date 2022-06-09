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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

結婚半年就和已婚健身房教練外遇 夫求償獲賠20萬

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

王姓男子與黃姓女子結婚半年，黃女就和當健身房教練的已婚高中同學郭男外遇，新北地方法院認定兩人發生過1次性關係，判兩人須連帶賠償20萬元。

王男主張，他與黃女2019年10月16日結婚，隔年初黃女巧遇高中同學郭男，兩人密切接觸，還在3月10日發生性關係，讓他與黃女感情生裂，離婚收場。

郭男辯駁，他沒有和黃女不正當往來，稱王男提出與黃女的對話佐證都是虛構的，是黃女為了陷害他，不能僅憑一方說詞就認定他有侵害配偶權，他也不知道黃女已婚。

黃女稱，婚後王男常不回家，時常發生爭執，2020年5月11日兩人離婚，婚姻僅維持7個月，離婚原因是她不滿王男常不回家、對她態度冷淡，與郭男無關，並否認兩人有發生性關係。

因郭男無法提出黃女誣陷他的動機等，加上郭男曾問黃女關於王男是否知悉兩人的情況，法官審酌黃女與王男對話紀錄，王男質問「你用跟人家上床報復我嗎」時，黃女坦承「我真的一時糊塗」、「第一次3/10」等，認定兩人確實發生過性關係，判兩人須連帶賠償20萬元。

王男與黃女結婚半年，黃女就出軌當健身房教練的高中同學郭男，兩人被提告侵害配偶權，判賠20萬元。示意圖／ingimage
王男與黃女結婚半年，黃女就出軌當健身房教練的高中同學郭男，兩人被提告侵害配偶權，判賠20萬元。示意圖／ingimage

離婚 結婚 婚姻

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