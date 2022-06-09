結婚半年就和已婚健身房教練外遇 夫求償獲賠20萬

王姓男子與黃姓女子結婚半年，黃女就和當健身房教練的已婚高中同學郭男外遇，新北地方法院認定兩人發生過1次性關係，判兩人須連帶賠償20萬元。

王男主張，他與黃女2019年10月16日結婚，隔年初黃女巧遇高中同學郭男，兩人密切接觸，還在3月10日發生性關係，讓他與黃女感情生裂，離婚收場。

郭男辯駁，他沒有和黃女不正當往來，稱王男提出與黃女的對話佐證都是虛構的，是黃女為了陷害他，不能僅憑一方說詞就認定他有侵害配偶權，他也不知道黃女已婚。

黃女稱，婚後王男常不回家，時常發生爭執，2020年5月11日兩人離婚，婚姻僅維持7個月，離婚原因是她不滿王男常不回家、對她態度冷淡，與郭男無關，並否認兩人有發生性關係。