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總統來訪 毛嘉慶場外抗議世客博活動遭移送 法院不罰

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

無黨籍桃園市議員參選人毛嘉慶，上個月10日在蔡英文總統出席桃園世界客家博覽會世界館活動時，雇人開宣傳車在場外用廣播陳情，被警方敲破車窗制止，並依違反社會秩序維護法移送裁罰，但桃園地院中壢簡易庭調查後認為毛等人行為雖有不當，但未達顯然不當程度，最後裁定不罰。

中壢分局移送書指出，毛家慶雇用危姓男子開小貨車載著謝姓男子，上個月10日在中壢區領航北路、環西街口見總統車隊出現，不顧警方執行公務管制路段，停在活動會場出入口，影響總統車隊出入，並以廣播設備大聲喧嘩陳情，經員警要求駛離仍不遵守，妨礙公務執行，有違反社維法第85條第1款和第2款情形。

法院勘驗警方蒐證畫面，認為毛家慶等人未在意見表達區陳抗雖有不當，但未達顯然不當程度。此外，他們目的是陳情，現場僅5人，人數無隨時可以增加情形，也立即被員警制止，未影響當天活動進行，綜觀上情，其行為尚不符社維法妨礙公務進行規定，因此裁定不罰。

無黨籍桃園市議員參選人毛嘉慶，上個月10日在蔡英文總統出席桃園世界客家博覽會世界館活動時，雇人開宣傳車在場外用廣播陳情，被警方依違反社維法移送，但桃園地院中壢簡易庭認為行為未達顯然不當程度，也無聚眾，裁定不罰。示意圖／Ingimage
無黨籍桃園市議員參選人毛嘉慶，上個月10日在蔡英文總統出席桃園世界客家博覽會世界館活動時，雇人開宣傳車在場外用廣播陳情，被警方依違反社維法移送，但桃園地院中壢簡易庭認為行為未達顯然不當程度，也無聚眾，裁定不罰。示意圖／Ingimage

桃園 陳抗

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