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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

夫酒駕同車妻連帶挨罰8.5萬元 提撤銷訴訟遭駁回

中央社／ 台中9日電

劉姓女子去年4月間搭丈夫王姓男子駕駛的車輛發生車禍，王男酒駕，劉女被連帶開罰新台幣8.5萬元，劉女不服提出行政訴訟，台中地院審理後認為違規事證明確判決駁回。可上訴。

台中地院判決書指出，劉女的丈夫王男，民國110年4月29日上午9時多，駕駛劉女的自小客車搭載劉女，行經台中市中區綠川東街與民權路口時發生事故，王男因酒測超標被警方依公共危險罪嫌送辦。

事後，警方認定劉女因乘坐酒後駕車者車輛且發生事故，依違反道路交通管理處罰條例，處罰鍰8萬5000元、吊扣汽車牌照3個月，劉女不服交通裁決提出行政訴訟。

台中地院審理時，劉女辯稱，丈夫前一天晚上喝酒後返家睡覺，當天上午不知道還有酒精反應，且丈夫看起來精神狀況還不錯，當天警方只說有連帶責任，開了1800元的罰單，後來接到這麼重的罰款無法接受，要求撤銷罰款。

台中地院審理後，認定違規事證明確，經查開罰並無違誤，劉女訴請撤銷無理由，予以駁回。全案可上訴。

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