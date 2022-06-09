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萬華「鳥街」業者賣保育動物判刑 法官：增加滅種危機

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

台北市萬華區和平西路「鳥街」郭姓業者非法買賣34隻保育類野生動物，簡姓業者販售1對保育類貓頭鷹，台北地院審理，判郭有期徒刑1年2月、得易科罰金42萬元，判簡有期徒刑6月、得易科罰金18萬元。可上訴。

檢警2020年11月發動搜索，在郭姓業者的鳥園查獲黃領帽亞馬遜鸚鵡、黃頭亞馬遜鸚哥、山麻雀、黑鳶、長冠八哥、姆指猴、台灣畫眉、八色鳥、鳳頭蒼鷹、八哥、鉛色水鶇，另在簡姓業者的鳥園查獲他販賣褐鷹鴞，都依法起訴，法院審理，郭、簡都認罪。

法官審理認為，郭、簡為一己之私，罔顧政府大力宣導保育野生動物的用心，買賣或騷擾保育類野生動物，增加保育類野生動物滅絕的危機，對地球物種多樣性的維繫造成危害，實屬不該，不過，考量他們認罪，都量處得易科罰金之刑。

圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地方法院。記者王聖藜／攝影

保育類野生動物 八哥 貓頭鷹

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