深偽技術把名人換臉謎片 小玉求輕判被害人盼判12年

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，賺1338萬餘元，新北地檢署依個資保護法、加重誹謗、妨害風化等罪起訴。新北地方法院今再度開庭，高雄市議員黃捷、網紅「Aries艾瑞斯」等五名被害人到場。

檢方起訴，朱玉宸與莊男兩人為圖私利，恣意濫用人工智慧合成技術Deepfake，將119人以移花接木方式合成猥褻影片，還透過網路分享對被害人造成持續性傷害，依個資保護法等起訴，119人中有83人提告。

朱玉宸上次在庭上對犯行認罪，審判長依程序將案件轉為簡式審判程序，五名到場的被害人，與委任告訴代理人到場的被害人，均向朱玉宸提出附帶民事求償，金額從120萬到10萬元不等。

朱玉宸在庭上再度坦承犯行，並兩度對被害人道歉，稱他有做反省。辯護人洪士淵請求審判長審酌，被告坦承犯行，並且銷毀資料，資料也沒有蔓延，另外被告與被害人並不相識，是會員要求，才利用Deepfake深偽技術做影片，「別人也可能會用」，因受害人數眾多，無法一一道歉，盼審判長能從輕量刑。

同案被告莊姓助理則說，他一時被金錢迷惑，才會犯罪，非常對不起被害人；辯護人曾家貽稱，莊姓助理從小父母離異，在艱困環境成長，每月僅分得10萬元分紅，不法獲利共130萬元，分得相當少利益，盼審判長從輕量刑。

告訴代理人林瓊嘉說，被害人很害怕，被告卻理所當然，本案在檢方起訴之前，所有人都認為被害人去做了甚麼壞事，並且這些資料（指變造影片）會在網路上流傳10年、20年，在她們為人妻、為人母時，這些資料再拿出來，｢誰會知道這些被害人的痛苦？」，他說，色情不是犯罪，但不能踐踏女性尊嚴，請求法院從重量刑，彰顯人的基本人權不能被侵犯。

林瓊嘉也反駁曾家貽，表示大家都來自不好的家庭，卻沒有犯法，另請審判長考量被告已花費不法所得3、4百萬尚未扣押，且變造影片仍在網路上流傳，「網路是無遠弗界的，怎麼會沒有？你們的痛，絕對沒有比被害人更痛」，建議審判長對朱玉宸一罪一罰，判合併應執行12年徒刑；莊姓助理合併應執行8年徒刑，「量刑也是代表被害人的心聲」。

黃捷說，她想倡議，目前法律無法根本解決這個問題，盼之後可以針對數位性暴力修法。

黃捷並反駁被告律師說法，她說到最近都還收到民眾把在網路上看到的影片傳給她，「我們這些一百多個被害者在網路上都還在流傳」，雖然被告說軟體不是他們發明的，但他們用這樣的軟體做了違法內容，也沒有想過後續的效果是甚麼，「一旦上傳了，四處都還抓得到，那個傷害是二次、三次的」，盼法官就這樣的事實判決。