王力宏、李靚蕾力爭3名小孩親權 下次訂8月初「再戰」

藝人王力宏與李靚蕾婚變風波後，為了3名子女親權行使、探視方式等在台灣打官司，李靚蕾聲請酌定未成年子女權利義務行使負擔，台北地方法院今上午9點半再度開調解庭，王、李和雙方律師透過視訊方式開庭，直到下午2時才結束；據了解，雙方調解尚未有結論，法院改訂8月初再行調解。

王力宏、李靚蕾3月17日首度隔空以視訊方式開庭，案件由家事庭法官陳香文負責調解，第一次調解歷經9小時之久，達成為考量隱私及子女最佳利益，就調解過程的討論內容，希望遵循不公開的原則，亦不公諸媒體的共識。

兩人今天上午9點半二度視訊開調解庭，歷經4個半小時，直到下午2時結束，據了解，雙方調解尚未結束，對於調解內容也不變對外透露，法官庭末改訂8月初再開調解程序。

王力宏、李靚蕾鬧婚變後，李靚蕾多次在網路po文爆料，被稱為「蕾神之鎚」，兩人隔空交鋒外，王力宏返台後，又因帶陌生人探視小孩一事和李靚蕾互槓。