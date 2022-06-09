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被小玉換臉謎片 黃捷出庭：不和解 至今網路仍有影片

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

無黨籍高雄市議員黃捷今天在無黨籍台北市議員黃郁芬陪同下，以告訴人身分出席新北地方法院審理「小玉」朱玉宸涉犯個資法的審理庭，她說，「我也會在庭上再次強調，我絕對不會進行和解」。

網紅「小玉」朱玉宸和22歲莊姓助手用換臉技術製作色情影片上網販售，將女性藝人、網紅、政治人物臉部合成到女優身上，大賺1338萬餘元，被依個資保護法、加重誹謗、妨害風化等罪起訴，準備庭時因「小玉」認罪，案件轉為簡式審判程序，今天傳喚119名被害者到場詢問是否有人有意願與「小玉」和解。

黃捷出席今天下午3點開庭，並於下午2點20召開記者會。她說，她今天特別來到新北的地方法院，是因為要出庭針對小玉deepfake的案子來表達她的意見，「那我也會在庭上再次強調，我絕對不會進行和解」。

黃捷說，她希望這個案子一定要讓小玉獲得應有的懲處，「也希望司法可以還給我們被害人一個公道，因為受害人不只是我還有近百位的受害人，有些人有提告，有些人可能選擇隱忍，那我們不希望這樣的事情再發生，所以希望我可以代表所有的受害人在這邊幫大家討回一個公道」。

黃捷也說，事情發生後，即使到現在網路上仍不時可以看到她被換臉的影片出現，她只能一個一個檢舉，「想到就起雞皮疙瘩」，盼行政院針對數位性暴力增訂相關的修法，可以儘速被提到立院討論，儘速透過法律來讓受害人有一個實質的保障。

黃捷也說，目前她都沒有收到來自小玉的道歉，只有上一次小玉出庭的時候有面對媒體給一個道歉，「我希望他的道歉是真心誠意的，那也希望他用實質的行動來表達悔過之意」。

高雄市議員黃捷（右）與台北市議員黃郁芬。記者柯毓庭／攝影
高雄市議員黃捷（右）與台北市議員黃郁芬。記者柯毓庭／攝影

小玉 黃捷 網紅

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