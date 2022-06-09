遭「換臉」變不雅片主角 黃捷出庭：堅決不和解

百萬YouTuber小玉（朱玉宸）涉嫌使用「換臉軟體」製作不雅影片販售散布，高雄市議員黃捷是受害者之一，今日前往新北地方法院出庭。黃捷說，她堅決不和解，也呼籲立法院正視數位性暴力嚴重性，加速進行修法，讓被害人不再受傷或忍讓。

百萬網紅「小玉」涉偷換人臉製作A片牟利，高雄市議員黃捷也成A片主角。去年10月黃捷提告討公道，小玉遭起訴，經查受害人還有立委高嘉瑜、藝人雞排妹等1百多人。

黃捷今天出庭。她表示，「嚴懲數位性暴力，寸步不讓」，今天北上是為再次聲明堅決不和解的立場，希望法官能儘早落下法槌，給小玉應有的法律制裁，還給所有受害人一個公道，讓正義得以伸張。

黃捷說，要有非常大的勇氣，才能挺身面對滿滿的惡意與壓力，她不斷收到熱心民眾告知，換臉影片至今仍在網路上流傳，「光想到某一個網站上，影片還不斷被觀看，就令我感到噁心、毛骨悚然」；深切懇請網友們，如果在網路上發現不當影片，請協助通報及檢舉，讓這些惡意影片下架。