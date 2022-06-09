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女留學生在南韓遭酒駕撞死駕駛8年定讞 曾以琳父母：心痛是一輩子
台灣女學生曾以琳前年在南韓留學時遭53歲金姓男子酒駕撞死，南韓最高法院今2度開庭，最終維持二審結果、判8年有期徒刑定讞，曾以琳父母說，雖仍不足以彌補女兒一生及家庭的傷害，希望南韓政府能正視酒駕如同預謀殺人，希望能夠提高刑罰。
曾以琳父親、衛福部嘉義醫院麻醉科主任曾慶暉表示，「真的非常感謝你們的關注，我們已經精疲力盡。首先要感謝你們大家的幫忙，8年的判決對我們來說實在不以彌補我們寶貝女兒的一生，以及我們家庭的傷害，我們的家已經破碎了，思念女兒的心和心痛是一輩子的事」。
曾慶暉表示，希望南韓政府能夠正視酒駕的可怕如同預謀殺人，希望他們能夠在法律上提高刑罰，這樣才能夠保護南韓的人民，我的女兒的犧牲希望能夠讓社會大眾能夠注重警惕酒駕的嚴重性。「她的死才不會白白的犧牲」。
曾以琳母親石宇慶指出，「謝謝你們還關注我們的新聞，我們雖然很高興終於最高法院駁回了凶手的上訴，最終判8年，已經是南韓對於酒駕最高的判決，但是對我們來說仍是傷心不已，我的女兒不會再回來了，8年如何補償我女兒的一生？我們每一天都心痛哭泣想念我們的女兒」。
曾以琳2020年11月於首爾江南區，步行過馬路時遭金姓男子涉開車撞擊，失血過多身亡，而金姓男子2012、2017年分別曾因酒駕被判處罰金，因此此案一、二審皆適用道路交通法加重處罰條例。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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