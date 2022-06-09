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自小客駕駛自撞反光桿 下秒被大貨車連撞驚險畫面曝光
高雄市小港區今天上午發生一起車禍，一名洪姓男子駕駛自小客行經車水馬龍的中山四路，疑未注意前方狀況，自撞反光桿，車身打轉180度後，再遭同向從後方疾駛而來的大貨車猛撞，車頭全毀，洪男身體多處受傷，所幸送醫，無生命危險。
警方調查，該起車禍發生在今天上午8時50分許，當時洪姓男子（48歲）駕駛自小客車沿中山四路西向東行駛，切入右側車道時，疑未注意車前狀況，直接衝撞反光桿後，車身打彎，因當時正值上班尖峰時間，由林姓男子（51歲）駕駛的大貨車從後方疾駛而來，閃避不及，當場撞上洪男的自小客。
洪男座車車身及車頭先後被撞擊凹陷，卡在右側汽機車分隔島上，洪男則卡在車中受傷動彈不得；救護員趕抵現場，將受困的洪男從車中救出，因洪男身體多處受傷，先將他送醫治療，所幸無生命危險。
車禍驚險畫面曝光後，連警方也驚呼連連；警方事後對2人施以酒測，2人均未酒駕，詳細車禍肇責由警方進一步調查中。
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