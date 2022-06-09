大年初四員警登門採尿驗毒 父子氣炸勒頸反抗

桃園一名毛姓男子因涉及毒品案，通知驗尿又未報到，今年農曆春節期間被偵查隊員警找上門強制驗尿，他仍頑強抵抗並口出穢語，而在一旁的毛父見狀非但沒阻止，反而出手勒住員警脖子，結果父子2人雙雙因妨害公務被桃園地檢署起訴。

檢方調查，毛男 （28歲）與員警對峙過程中曾說「敢動我一下，我就砍你」，見員警用無線電叫支援，又口出穢語嗆聲。毛父見兒子要被員警帶走，也出手拉扯及勒頸，導致一名員警手腕擦挫傷。

案發後，毛氏父子坦承拉扯抵抗，但否認妨害公務犯行；毛男辯稱，當時是大年初四，我認為驗尿不應該在過年執行，才會與員警發生衝突。毛父則說，當時來的是偵查隊，但我認為強制執行應該由派出所執行，而且我不認為強制採尿許可書能帶人去驗尿，才會阻擋員警。

檢方指出，強制採尿時間是由司法警察視勤務安排及經驗法則選擇最有效率執行，並非毛男可任意預約時段。毛氏父子縱使對強制採尿許可書有疑義，應循法律途徑保障自身權益，而非以非法行為抗拒，其抗辯顯是畏罪卸責，不足採信。