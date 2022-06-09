司法院公布民調結果 51%國民法官「非常信賴」司法審判

國民法官制度2023年即將上路，司法院今公布國民法官模擬法庭問卷調查結果，以參與第一輪次55場模擬法庭的民眾為調查對象，結果顯示民眾原先對司法審判「非常信賴」者僅17.71%，全程參與審判後則提升至51.97%，並感覺司法審判更具親和力。

刑事廳長彭幸鳴指出，全國22所法院於2020年9月1日至2022年1月14日共舉辦55場模擬法庭，調查對象共有1881位參與模擬法庭的民眾，其中包括選任為國民法官及備位國民法官者471人、參與選任程序而未獲選任者1410人。

彭幸鳴表示，從調查結果來看，參與審判越深入的民眾，整體對法官、檢察官、辯護人或律師的看法，整體評價越高；民眾參與審判與否，也與司法審判的信賴及對國民法官制度的認同度呈現正相關。

問卷結果顯示，民眾在參與前對司法審判「非常信賴」僅17.71%，在全程參與審判後提升至51.97%，且全程參與後，表達「強烈參與意願」者提高至7成1以上，顯示民眾實質參與模擬法庭後，對國民法官制度有高度的肯定與支持。

彭幸鳴也說，參與模擬法庭的民眾認為國民法官制度可使法官判決會注意到一般民眾的意見，判決的結果更能反應國民正當法律感情，也可提升國民的法律素養及對公共議題參與感，並經由參與審判，讓一般人更能了解法院的審判程序及判決內容。

她指出，民眾在實際參與後，對於國民法官制度各項效益的認同程度也都有顯著提升，例如感覺司法審判更具親和力，不再遙不可及從47.78%提升至69.52%。