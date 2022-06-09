公公上媒體控少校媳出軌、揮霍無度 媳反擊告他誹謗

國防部政治作戰局的女少校出軌徐姓保險員，她的公公、高雄洪姓骨董商主動向媒體爆料受訪，大談女少校出軌經過、花費揮霍無度等私生活，媳婦發現家務事外揚，氣得提告，洪男被依加重誹謗罪起訴。高雄地方法院審理後，認為洪男未對其發言做合理查證，就輕率向媒體發表論述，判刑2個月，得易科罰金。

任職國防部政治作戰局擔任測謊官的女少校，2014年與洪姓同事結婚，但婚後3年因出軌徐姓前男友，與先生在2017年調解離婚，徐男也因侵害洪男配偶權，被台南簡易庭判賠30萬元，上訴後最後雙方以20萬元調解成立。

但離婚三年後，洪姓骨董商前年底認為兒子感情遭到前媳婦背叛，加上長孫改名、改姓等問題，公開接受多家媒體採訪，大談前媳婦出軌的過程，還提到女方花費、揮霍無度等，指控金錢觀念與兒子存在極大落差。

新聞曝光後，女少校好友轉告她私生活躍上媒體版面，女方認為前公公指控她外遇、花費揮霍無度等，已經嚴重貶損她的社會評價，因此提告洪男妨害名譽。

洪男偵詢時供稱，他是擔心媳婦外遇恐會中「反間計」，洩漏國防機密影響國家安全，才會向媒體爆料。但說法不被檢方採信，依加重誹謗罪將洪男起訴。

高雄地方法院審理時，洪男坦承接受媒體採訪，但陳述內容都是事實，並未誹謗媳婦，但法官發現，洪男向媒體爆料的內容，稱媳婦要求撫養費晚1天付就被要求多付1年等，與事實存有落差；另對媒體稱媳婦揮霍無度，每月要花兒子4萬元等說法，也不合實情。