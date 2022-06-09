快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／他深夜酒駕失控撞6車 離譜行徑依公共危險罪送辦

聯合報／ 記者劉柏均／台中即時報導

台中游男昨天深夜與朋友餐敘，酒後駕車返家，行駛至圓環東路往向陽路方向，連撞2次路邊的車後逃逸，接著欲右轉田心路時，再擦撞路旁3輛車，並衝撞對向停等紅綠燈的車輛，幸無造成人員傷亡；游男酒測值超標，遭警依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

台中游男（40歲）昨深夜11時許，在豐原與朋友餐敘飲酒，竟獨自駕車返家，行駛至圓環東路往向陽路方向，於普豐精舍前撞上停放路邊2台車輛，之後逃逸離開，遭撞車輛車頭、車尾皆撞凹受損，力道之大。

隨後游男繼續行駛圓環東路，欲右轉田心路時，再次失控撞上路旁3輛車，隨後衝撞停等紅燈車輛，車頭嚴重變形，冒出陣陣白煙，游男才停車查看；警方到場後，對游男酒測，發現他酒測值超過標準，遭依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。

警方表示，游男經酒測後，酒測值超過法定標準，已將游男依涉嫌公共危險罪送辦，全案共有7輛車輛受損，無人傷亡；警方呼籲，酒後駕車具有不確定的高度風險，切勿心存僥倖，如不幸發生交通事故，將傷害自己或無辜第三人的生命、財產，後悔莫及。

台中游男昨與友餐敘酒後駕車返家，分別於不同路段失控2次，撞損6車，遭警依公共危險罪移送。圖／民眾提供
台中游男昨與友餐敘酒後駕車返家，分別於不同路段失控2次，撞損6車，遭警依公共危險罪移送。圖／民眾提供
台中豐原民眾停在路邊的車輛，遭游男撞壞車頭車尾，於臉書社團發文。圖／取自豐原好康社團
台中豐原民眾停在路邊的車輛，遭游男撞壞車頭車尾，於臉書社團發文。圖／取自豐原好康社團

酒測 向陽

延伸閱讀

害男友命危又縱火燒三合院 恐怖情人起訴

國道3號6車連環撞1死3傷竟是酒駕 他涉肇逃被民眾攔下

他酒駕載小孩上學 一場車禍害老婆挨罰8.5萬還吊照

高雄酒駕累犯第8次酒駕遭逮 地院判7個月徒刑

相關新聞

新竹婦染疫亡火化費太高？ 葬儀社告家屬判決出爐

新竹楊姓男子母親去年染疫過世，不滿葬儀社開價6萬元，質疑敲竹槓，只願付公定價3萬6500元，業者催討未果提告。新竹地院審...

通緝男持械騷擾前女友復合涉跟騷法 嘉義縣首件案例

跟蹤騷擾防制法6月1日施行，嘉義縣警察局水上分局8日受理第一件跟蹤騷擾案件，蔡姓男子要與黃姓前女友復合，從7日晚間開始多...

小三毒嗆元配「這麼老還可拿錢」 竟因情夫只須賠30萬

葛姓男子的女兒讀國小，他卻與女兒同學母親、已離婚的陳姓女子有染，陳女甚至還嗆葛妻「這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該...

影／賭性堅強 「千歲團」不畏風雨搭棚聚賭被逮

連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭，前天下午2時15分許出動大批警...

嚴懲酒駕仍不怕？台中酒駕熱點中、西區2個月抓171件

道路交通管理處罰條例修正後已於3月31日上路，多項加重處罰還會公布累犯照片，台中市3月底展開為期2個月攔查專案，第一分局...

媽媽接送1歲女兒違停紅線遭開4張罰單 法官全部撤銷

余姓女子騎機車臨停紅線到托嬰中心接送1歲女兒，被民眾拍照檢舉，警方連開4張600元罰單，她不服提行政訴訟抗罰，台北地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。