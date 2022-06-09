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影／他深夜酒駕失控撞6車 離譜行徑依公共危險罪送辦
台中游男昨天深夜與朋友餐敘，酒後駕車返家，行駛至圓環東路往向陽路方向，連撞2次路邊的車後逃逸，接著欲右轉田心路時，再擦撞路旁3輛車，並衝撞對向停等紅綠燈的車輛，幸無造成人員傷亡；游男酒測值超標，遭警依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。
台中游男（40歲）昨深夜11時許，在豐原與朋友餐敘飲酒，竟獨自駕車返家，行駛至圓環東路往向陽路方向，於普豐精舍前撞上停放路邊2台車輛，之後逃逸離開，遭撞車輛車頭、車尾皆撞凹受損，力道之大。
隨後游男繼續行駛圓環東路，欲右轉田心路時，再次失控撞上路旁3輛車，隨後衝撞停等紅燈車輛，車頭嚴重變形，冒出陣陣白煙，游男才停車查看；警方到場後，對游男酒測，發現他酒測值超過標準，遭依公共危險罪移送台中地檢署偵辦。
警方表示，游男經酒測後，酒測值超過法定標準，已將游男依涉嫌公共危險罪送辦，全案共有7輛車輛受損，無人傷亡；警方呼籲，酒後駕車具有不確定的高度風險，切勿心存僥倖，如不幸發生交通事故，將傷害自己或無辜第三人的生命、財產，後悔莫及。
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