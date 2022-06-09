司法院：模擬法庭參與民眾高度支持國民法官

國民法官制度將於112年施行，司法院今天公布第一輪次國民法官實務模擬法庭問卷調查統計結果。司法院表示，數據顯示民眾在實質參與後，對國民法官制度高度的肯定與支持。

國民法官制度將於明年1月施行，司法院今天召開「實務模擬法庭國民法官體驗式問卷調查發布記者會」，由刑事廳廳長彭幸鳴主持，會中公布民眾參加模擬法庭選任程序或全程參與審判、作出判決前後，對於整體制度的觀感、滿意度及真實想法。

彭幸鳴指出，在「實際參與者體驗與評價」部分，參與民眾的參與審判經驗（包括整體與個別程度的滿意度），以及對法官、檢察官、辯護人或律師的看法，大多持正面評價；且參與程序越深入，整體評價越高。

她表示，民眾參與審判與否，也與司法審判的信賴及對於國民法官制度的認同呈現正相關。問卷結果顯示，民眾在參與「前」對司法審判「非常信賴」僅17.71%，在全程參與審判「後」，提升至51.97%；且在全程參與後，表達「強烈參與意願」者提高至7成1以上，顯示民眾在實質參與後，對於國民法官制度有高度的肯定與支持。

彭幸鳴指出，在「認同國民法官制度各項正面效益」部分，認同度較高的項目有「國民法官制度可使法官判決會注意到一般民眾的意見，判決的結果更能反應國民正當法律感情」、「提升國民的法律素養及對公共議題參與感」及「經由參與審判，讓一般人更能了解法院的審判程序及判決內容」；且民眾在實際參與後，對於國民法官制度各項效益的認同程度也都有顯著提升。

彭幸鳴說明，問卷詢問民眾「參與期間需要獲得的協助」，有高達70.39%民眾希望參與審判前，能夠從法官處獲得有關法律原則、法律解釋的說明，可見多數民眾最關切的為自身是否可以勝任審判職務，做出妥適、公正的判決。

而在「判斷被告有罪或無罪、量處刑度評議程序」部分，多數民眾認為能與法官討論，對評議有所幫助，且無礙於表達自身意見。

彭幸鳴強調，民眾的肯定，是對制度推動的莫大鼓舞，民眾的擔憂，則是司法院必須認真面對的課題，司法院會根據調查結果，持續審慎規劃配套措施與法規研擬，為國民法官制度的順利實施，做好最完善的準備。

本次問卷調查期間為民國109年9月1日至111年1月14日止進行的模擬法庭，調查對象包括接獲各地方法院通知到場參與選任程序民眾計1881人（獲選任為國民法官、備位國民法官者共471人；到場參與選任而未獲選任者共1410人）。

問卷調查重點包括國民法官對該次參與經驗滿意度、對司法信賴程度、未來參與審判的意願、對個別程序滿意度、對法官／檢察官／辯護人的印象與評價、對國民法官制度效益的看法，以及認為參與期間需要獲得的協助等。