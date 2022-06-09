開發系統寄生對手 參考書界龍頭南一、翰林爆無間道

參考書界兩大龍頭翰林出版、南一書局出現無間道般情節，翰林前數位部經理陳銘仁2017年離職後，帶著3名工程師陳懷傑、陳兆嶸、李宏遠跳槽南一，南一不久便開發出類似翰林獨家的電腦教學系統。台北地檢署查出，上述翰林電腦教學系統，程式碼竟出現「南一」字樣，陳銘仁等4人涉嫌利用翰林的研發資源替替南一私下進行測試，9日依違反《營業秘密法》起訴南一書局及陳銘仁等4人。

陳銘仁2017年自翰林離職後，轉往南一數位部任職，不久陳懷傑、陳兆嶸、李宏遠3名前下屬也離職到南一服務，不久就推出類似於翰林的教師電腦教學系統。由於翰林多年前便投入大量資源，才終於開發出上述教學系統，對手南一竟一蹴可及，翰林於是懷疑有內鬼，進而查出自家教學系統程式碼內，竟出現南一字樣，憤而提告。