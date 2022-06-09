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影射綠委仲介疫苗收佣 國民黨青工會長獲不起訴
民進黨立委吳秉叡2年前因陪同新冠肺炎疫苗業者到衛福部開會，遭網友以轉貼發文及貼圖影射他仲介疫苗進口，並收取鉅額佣金，吳秉叡於是報警提告12名網友，其中包括國民黨台北市青工會會長滿志剛。台北地檢署偵結，12名被告中，包括滿志綱在內的7人罪證不足不起訴，4人與吳和解或撤告，僅1名轉傳不實內容貼圖的許姓網友被依加重誹謗及公然侮辱罪起訴。
2020年10月，衛福部原本預計計畫進口3000萬劑BNT疫苗卻宣布破局，延遲台灣民眾接種時間半年以上，不少民眾心急如焚，於是出現媒體報導一名重量級的吳姓立委陪同港商雅各臣、信東生技赴衛福部疾管署「開會」，甚至暗指該立委藉此收受3到5億美金佣金。
當下中央流行疫情指揮中心及衛福部雖澄清絕無此事，但已有網友在網路上，透過臉書、PTT 、LINE群組或媒體新聞留言區發文或貼圖，影射吳秉叡發國難財。吳秉叡不堪其擾向警方報案，兩度對12名網友提告，經查該12人包括滿志剛及部分地方公務員。
檢察官將比對相關被告貼文，查出滿志剛等7名網友是引用新聞相關報導發文，認為有經過查證並做出意見表達，屬言論自由保障可受公評之事，依罪嫌不足不起訴。另外4名網友選擇登報道歉與吳和解獲得撤告，也同樣不起訴。
但唯一遭起訴的許姓網友，因在LINE群組轉傳吳秉叡質詢的貼圖，上面寫著吳是全民公敵，「台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽5億美金回扣而破局，搞的台灣人民死傷慘重」。許男雖對此表示後悔，供稱自己僅是轉傳其他網友貼圖，卻因未能與吳和解而遭起訴。
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