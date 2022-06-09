快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影射綠委仲介疫苗收佣 國民黨青工會長獲不起訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

民進黨立委吳秉叡2年前因陪同新冠肺炎疫苗業者到衛福部開會，遭網友以轉貼發文及貼圖影射他仲介疫苗進口，並收取鉅額佣金，吳秉叡於是報警提告12名網友，其中包括國民黨台北市青工會會長滿志剛。台北地檢署偵結，12名被告中，包括滿志綱在內的7人罪證不足不起訴，4人與吳和解或撤告，僅1名轉傳不實內容貼圖的許姓網友被依加重誹謗及公然侮辱罪起訴。

2020年10月，衛福部原本預計計畫進口3000萬劑BNT疫苗卻宣布破局，延遲台灣民眾接種時間半年以上，不少民眾心急如焚，於是出現媒體報導一名重量級的吳姓立委陪同港商雅各臣、信東生技赴衛福部疾管署「開會」，甚至暗指該立委藉此收受3到5億美金佣金。

當下中央流行疫情指揮中心及衛福部雖澄清絕無此事，但已有網友在網路上，透過臉書、PTT 、LINE群組或媒體新聞留言區發文或貼圖，影射吳秉叡發國難財。吳秉叡不堪其擾向警方報案，兩度對12名網友提告，經查該12人包括滿志剛及部分地方公務員。

檢察官將比對相關被告貼文，查出滿志剛等7名網友是引用新聞相關報導發文，認為有經過查證並做出意見表達，屬言論自由保障可受公評之事，依罪嫌不足不起訴。另外4名網友選擇登報道歉與吳和解獲得撤告，也同樣不起訴。

但唯一遭起訴的許姓網友，因在LINE群組轉傳吳秉叡質詢的貼圖，上面寫著吳是全民公敵，「台灣人民無疫苗可打，就是這個蘇貞昌的狗害的，為了幫蘇仲介買BNT疫苗抽5億美金回扣而破局，搞的台灣人民死傷慘重」。許男雖對此表示後悔，供稱自己僅是轉傳其他網友貼圖，卻因未能與吳和解而遭起訴。

立委吳秉叡因遭影射仲介疫苗收佣，兩度對12名網友提告。本報資料照片
立委吳秉叡因遭影射仲介疫苗收佣，兩度對12名網友提告。本報資料照片

疫苗 吳秉叡

延伸閱讀

「首日上班公司群組快20個正常嗎？」網友超有感

影／開國民黨駐美代表處 朱立倫：我們回來了

莫德納研發新版疫苗 用作追加劑更能對抗Omicron

新北市長綠營人選提名 鄭文燦：以選票極大化來考慮

相關新聞

新竹婦染疫亡火化費太高？ 葬儀社告家屬判決出爐

新竹楊姓男子母親去年染疫過世，不滿葬儀社開價6萬元，質疑敲竹槓，只願付公定價3萬6500元，業者催討未果提告。新竹地院審...

通緝男持械騷擾前女友復合涉跟騷法 嘉義縣首件案例

跟蹤騷擾防制法6月1日施行，嘉義縣警察局水上分局8日受理第一件跟蹤騷擾案件，蔡姓男子要與黃姓前女友復合，從7日晚間開始多...

小三毒嗆元配「這麼老還可拿錢」 竟因情夫只須賠30萬

葛姓男子的女兒讀國小，他卻與女兒同學母親、已離婚的陳姓女子有染，陳女甚至還嗆葛妻「這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該...

影／賭性堅強 「千歲團」不畏風雨搭棚聚賭被逮

連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭，前天下午2時15分許出動大批警...

嚴懲酒駕仍不怕？台中酒駕熱點中、西區2個月抓171件

道路交通管理處罰條例修正後已於3月31日上路，多項加重處罰還會公布累犯照片，台中市3月底展開為期2個月攔查專案，第一分局...

媽媽接送1歲女兒違停紅線遭開4張罰單 法官全部撤銷

余姓女子騎機車臨停紅線到托嬰中心接送1歲女兒，被民眾拍照檢舉，警方連開4張600元罰單，她不服提行政訴訟抗罰，台北地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。