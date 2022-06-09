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誦經師如廁遭偷窺 竟佯裝律師勒索200萬和解金遭判刑

聯合報／ 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄張姓男誦經師因如廁時遭陳姓男子持手機偷窺，張男竟謊稱是律師，要對方以200萬和解，若不聽從簽署和解書就會立刻入監，嚇得對方先交付3萬也同意按月償還。事後張男不斷索款，讓陳男起疑，此事才露餡，經審理，地院將張依詐欺取財罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金。 

判決指出，張男去年7月23日下午4時許，在台鐵新左營站3樓環球購物中心男廁如廁時，遭隔壁陳男持手機偷窺（此案已撤吿），張察覺後，竟謊稱自己是律師，還恫嚇對方，涉犯不得易科罰金5年以上的重罪。

張男還說，若不以200萬元和解，會立即入獄，嚇得陳男立刻在車站內與對方簽署和解書，並馬上交付3萬元現金，剩餘款項，則非期按月給付1萬，直到償還為止。

事後接連幾天，張男持續向陳男索款，認為每月1萬元還款太慢，還說和解書已送交法院公證，若未依承辦法官要求，先賠償50萬元，就會蒙受5年以上有期徒刑的重罪，還佯稱已提起刑事告訴。

直到同年8月13日，陳男父親接到張男來電，要求出面賠償，才讓陳起疑，自行徵詢律師後察覺有異，始未再進一步給付剩餘賠償金，並對張提起告訴。

地院審酌，張男趁陳男在偷虧遭察覺驚慌之際，藉機誆騙對方，索取不當鉅額賠償金，動機惡劣，還自居是律師，有害司法機關威信。

考量張男曾詐欺、散布猥褻物品等前科，且始終否認犯行，經審理，地院將他依詐欺取財罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金。 

高雄張姓男誦經師因如廁時遭偷窺，竟佯裝是律師，向對方索討200萬和解金，遭地院依詐欺取財罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金。 記者陳弘逸／攝影
高雄張姓男誦經師因如廁時遭偷窺，竟佯裝是律師，向對方索討200萬和解金，遭地院依詐欺取財罪，處6個月有期徒刑，得易科罰金。 記者陳弘逸／攝影

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