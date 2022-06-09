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一根狗毛破案！愛犬衝出害女騎士摔死 飼主有罪要入獄

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

王姓女子前年騎機車行經新竹市區，碰上一隻黃狗忽然衝出，閃避不及摔車，因顱骨骨折送醫不治，警方獲報查出孫姓飼主，孫男卻稱狗不是他的；檢警採證在王女機車底盤發現一根狗毛，送鑑確認是孫的狗，一、二審依過失致死罪判孫8月徒刑，最高法院駁回上訴，全案定讞。

孫姓飼主飼養叫「布丁」的狗，2020年2月8日早上8點多「布丁」在未繫鍊繩、無人看管的狀況下離開孫家散步，王女騎車因閃避不及而人車倒地，同月14日清晨重傷過世。

孫承認飼養「布丁」，但否認過失致死犯行，辯稱「肇事的狗不是我養的『布丁』」，一審勘驗孫住處附近的監視器畫面，發現與王女騎車發生意外的狗，與「布丁」有著同樣黃毛，並戴紅色頸圈，王女摔車後，黃狗繼續奔跑，隨後轉跑向孫住處那一側，消失於畫面中。

警方也在王女機車底盤採集到一根棕色毛髮，經採集「布丁」唾液送法務部調查局鑑定，發現DNA相符，一審認定肇事犬隻就是「布丁」，認為孫身為飼主，本應善盡監管義務，卻疏於注意讓「布丁」在無任何約束下恣意在外散步，導致王女車禍死亡，且始終否認犯行，也無賠償意願，犯後態度不佳，判8月徒刑。

孫上訴指「布丁」外出時都有繫狗鍊，案發後經獸醫檢查無明顯外傷骨折，仍主張監視器畫面中的黃狗非「布丁」，二審認為，孫在2020年4月25日警詢時承認，「當時要讓狗出去上廁所，所以沒繫繩，門一開牠就衝出去」，同年6月15日偵訊時稱「當天我開門狗就衝出去，我也攔不住」，且監視器的黃狗就是布丁。

二審認為肇事犬隻與王女機車碰撞後就逃離，沿途奔跑並無跛行、行動不便或明顯外傷，孫主張肇事狗應會受傷論點不可採，一審量刑妥適，認事用法無不當，仍維持判孫8月徒刑；最高法院駁回上訴，全案定讞。

因一隻黃狗突衝出，造成女機車騎士閃避不及摔死。圖／記者翻攝
因一隻黃狗突衝出，造成女機車騎士閃避不及摔死。圖／記者翻攝

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