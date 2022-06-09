他酒駕載小孩上學 一場車禍害老婆挨罰8.5萬還吊照

台中劉姓女子明知王姓老公前晚喝酒聚會，隔天一早送小孩上學仍共乘讓他開車，結果車禍王酒測值高達0.65毫克，警方除對劉女開連坐罰單1800元，又發現她是車主經交裁處罰8萬5000元、吊照3個月，劉不服提行政訴訟，但法院審酌她明知先生喝酒仍任由他開車，予以駁回，可上訴。

經查，王男去年4月29日開車載劉女經中區綠川東街、民權路口車禍，王經呼氣酒測值高達每公升0.65毫克依公共危險罪嫌送辦，警方還發現，後座的劉女才是車主，依道路交通管理處罰條例第35條第7項對劉開單，經台中市交通裁決處對劉處罰鍰8萬5000元、吊照3個月。

劉女不服提行政訴訟，主張和先生前一個喝完酒凌晨1點回家睡覺，早上8點因外面下大雨就和老公開車載小孩上學，當時不知還有酒精反應，且先生精神看起來也不錯，所以在不知情況下讓他開車，當天警察也只說她有連帶責任，開了1800元罰單，後來又接到這麼重罰款不能接受。

台中交裁處抗辯稱，劉女是該車所有人，有保管、擔保提醒駕駛人不能違規義務，當天她先生酒測達0.65毫克，構成刑法公共危險罪嫌，從外觀就可輕易辨別王男酒駕，但劉女身為車主，明知老公酒駕還同車共乘，任由其上路不與禁駕，自應受罰。

法院審酌王男當時警詢筆錄，他表示前晚和朋友一起吃羊肉爐有喝威士忌，結束後搭車回家休息，29日早上要載小孩上幼稚園才開車出門，劉女則說，她知道先生昨晚喝酒，但不清楚早上起來還會超標。

法院認為，王男酒測值0.65毫克非低，且他喝到凌晨1點多回家，隔天早上9點開車出門，間隔僅數小時，劉女對先生是否能駕駛應保持戒心，非一廂情願認為他絕無酒後反應，因此不得主張免罰。

法院指出，劉女身為車主，明知先生有飲酒仍任由他酒駕上路，認為交裁處原處罰無違誤，判處駁回其訴。