才說傻子都不相信 女為賺6千交銀行帳戶涉詐

桃園一名徐姓女子貪圖6000元報酬，將3組銀行帳戶交給詐欺集團，害6名男女受騙損失42萬餘元，但她矢口否認，辯稱自己是為了應徵工作才交出帳戶，也是受害者，結果說法未被採信，最後被依幫助洗錢判有期徒刑6月，得易科罰。可上訴。

桃園地院判決指出，徐女明知銀行帳戶交給身份不詳人士可能會做違法用途，去年1月仍用LINE將3組帳戶傳給綽號「晴」的不明人士，導致6名男女誤信網路購物有問題而操作ATM轉帳，損失數萬到十數萬元不等金額。

審理時，徐女辯稱自己是在應徵工作，因對方稱需要銀行帳戶跟身分證核對職缺，且多提供一組帳戶就有入職金3千元，加上對方也有傳身分證照片給她，她才相信對方，未料帳戶會變成詐騙工具。

但是，法院調查徐女曾經懷疑「晴」是詐騙集團，甚至還傳「臉書最新的詐騙手法」網頁給對方，質問更說「這不要說一般人都會懷疑，傻子都不太相信」，甚至在對方傳身分證照片給她看時，也質疑「拍這個有用嗎？」

法院認為，徐女交付銀行帳戶時，已預見帳戶可能做不法使用，仍不違背本意交付，有幫助詐欺和幫助洗錢的不確定故意，從一重以幫助洗錢論處。