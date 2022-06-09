監察院批石木欽「始終不到庭」 結果他確診真的又請假

前公務員懲戒委員會委員長石木欽與佳和集團負責人翁茂鍾不當飲宴，以妻兒名義買進翁的公司股票，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭判石罰款任職時最後月俸給總額1年，罰款約354萬餘元，石也成為史上被懲戒層級最高的司法官。職務法庭第二審今行準備程序，石木欽先前都請假，而今天也因確診新冠肺炎而無法出庭。

職務法庭第二審今行準備程序，石木欽因感染新冠肺炎而告假，受命法官林瑞斌詢問是否需要再開準備程序？石的律師李佳翰表示不需要。

監察院上訴理由包括對事實認定（包含購買股票）的時效、選擇罰款的效果、違失行為只論賣股而其餘免議有疑，認為一審判決有違誤。石也上訴，堅持監察院的第一次彈劾不成立，第二次卻由非原提案委員的高涌誠加入提案，程序有問題。石也認為2015年賣股的是兒子，已逾越追懲時效，而當年他和翁茂鍾只有「洽談」股票，卻也被列入評價範圍，有違責任原則。

監院反擊稱彈劾沒有問題，石木欽卻一廂情願質疑，而時效問題也正是監院上訴的理由，一審沒有考量石木欽「始終不到庭」，且懲戒過輕。

受命法官整理六大爭點，包括法官法第52條的起算點、個別違失時間等核心問題，以及監院彈劾程序是否合法、石妻購買的股票是怡安公司還是佳和公司的？有無違反公平法院、法官倫理規範？責成原則是否相當等。

針對時效爭點，第二審將請學者專家提出意見，並要求雙方在13日前提交建議人選名單，監院代表認為13日太匆促，法官則解釋「僅是建議名單」，13日前務必提出，關係機關司法院議可以提出，但意見不拘束合議庭。

本案源於職務法庭第一審認為，石木欽任職最高法院刑事庭法官至台灣高等法院院長期間，2008年6月由妻子以兒子名義購買翁經營的聯亞公司100張股票，於2015年4月至2016年7月底間陸續售出獲利。當時適逢翁的應華案、百利案、佳和案在法院審理，職務法庭認為石明知有可能擔任案件的承審法官，應深自警惕，卻在得知未發行的聯亞股票讓售消息後，讓兒子買賣股票獲利，未能保持法官廉潔自持形象，損及司法信賴。