疑追求不成威脅曝光酒店上班涉恐嚇取財 男遭判10月

謝男承接蔡女住宅修繕工程萌生愛意，疑追求不成得知蔡女瞞著家人在台北酒店上班，涉嫌以此事威脅蔡女，先後與他簽下130多萬元修繕契約，又多次私下借貸，4個月期間，給付金錢次數45次，146萬餘元，蔡女幾乎被榨光積蓄，委託律師報警提告。謝男矢口否認，但法官依據相關跡證依恐嚇取財罪判處謝男有期徒刑10月，沒收犯罪所得。可上訴。

2019年6月間蔡女在嘉義市購置小型公寓，透過臉書社群媒體尋找施作修繕漏水工程，因而結識謝男，謝男無意間得知蔡女瞞著家人在台北酒店上班，見蔡女頗有姿色有意追求但遭拒，轉而索取金錢，涉嫌重覆以蔡女在酒店工作一事告知丈夫、小孩等語恫嚇。

他再於同年7月初要求增加修繕項目，蔡女因害怕而簽立72萬元房屋工程契約書，謝男食髓知味以各種名目追加修繕工程，同年10月15日再開立58萬9000元報價單；蔡女因畏懼，4個月期間，給付金錢次數45次，包括謝男私下借貸36萬元，總計146萬餘元。實際上修繕工程都只是做做樣子。

為應付需索無度的謝男，蔡女身心俱疲，謝男還跑到蔡女母親家中故意打開手機擴音，意謂如有不從，真的會將她上班情事告知家人；蔡女被逼得無法上班，積蓄幾乎被榨光，吃安眠藥才能入睡，甚至尋短念頭，決定委託律師訴之法律。

謝男坦承雙方有簽立72萬元工程契約書及58萬9000元報價單，但矢口否認有恐嚇取財等犯行。辯稱「我沒有以將告訴人工作內容告知其老公、小孩之方式，恐嚇告訴人，是告訴人出於自由意志與我簽立房屋工程契約書，並匯款、交付工程款給我」

法官審理，72萬元工程契約書上有加註「甲方謝男不能干涉乙方蔡女個人私人行為或不能私下言語或行動騷擾乙方及其家人，亦不得說出或散播乙方工作性質」等語，可見告訴人處在恐懼狀態、情非得已下，才會白紙黑字註明這些文字。

又一般小型修繕承攬工程，屋主最多可能先給付部分訂金，於工程驗收後，再給付尾款；但該案幾乎隔不到5日就付金錢1次，不到4個月，給付金錢次數多達45次，顯然違反社會常情，突顯被告握有告訴人把柄，告訴人只好任其予取予求，不斷給付金錢的事實。雙方通訊紀錄被告也曾反覆以「要將酒店上班事告知他人」等話語恐嚇告訴人。因此，被告是卸責之詞，毫不可採。