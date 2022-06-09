玩LOL打出火氣 工程師罵大四生「賤畜」判拘還要賠錢

邱姓軟體工程師上網打LOL（英雄聯盟）卻不滿隊友表現太差，在遊戲聊天室連飆「低能賤畜」、「可悲賤畜隊友」，吳姓隊友認為邱在針對他，截圖提告，一審認為邱男未指明到姓，判他無罪，檢方不服上訴，高雄高分院審理時，從聊天室對話認定邱是針對吳，改依公然侮辱罪判邱男拘役30天，邱還得賠償吳男5萬元。

判決指出，遊戲暱稱為「犽之呼吸積分煉獄」的邱男，前年12月26日晚間6點多上線打LOL，與暱稱為「那必須地」的吳男同隊，但邱男認為隊友在遊戲表現不佳，會戰頻頻落居下風，最後慘敗收場，在遊戲聊天室發言狂酸隊友。

吳男見邱男狂酸同隊好友，反駁邱男「你很吵，你又沒有很強」，但邱男見吳男反擊，一連在聊天室狂飆粗口，狂嗆隊友「低能賤畜」、「連中文都看不懂的垃圾」、「還是腦殘」、「可悲賤畜隊友」、「扛著你這廢物你就乖乖閉嘴」。

吳男先是疑惑詢問「你說我嗎？」、「我嗎？」，連續多次詢問邱男是在指誰，其他隊友也打出「？」、「你在說誰？」，詢問邱男是在指誰，但邱顧左右言他，再酸隊友「連中文都不會看」，吳男不滿，認為邱在針對他，賽後截圖提告。

邱男辯稱，他是在罵遊戲，並沒有寫是哪些人，否認賤畜等語是針對吳男。高雄地方法院審理時，法官認為截圖只能證明邱男未遵守網路禮節，但無法證明發言是在針對誰，判邱男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院根據聊天室紀錄，發現遊戲過程約1小時20分鐘內，只有邱男、吳男兩人對話，且於遊戲結束後，邱在10人聊天室內又留言「可悲賤畜隊友、不會開戰的垃圾SUP」、「扛著你這廢物妳就乖乖閉嘴、跟妳家低能中路一起幫你們母親摺蓮花，他在喘了。」

合議庭認為，邱男留言是在針對主打SUP戰鬥位置的吳男，且邱在警詢、偵訊時，也坦承留言是在針對吳男，認定他構成公然侮辱，改判拘役30天，得易科罰金3萬元。