快訊

家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

玩LOL打出火氣 工程師罵大四生「賤畜」判拘還要賠錢

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

邱姓軟體工程師上網打LOL（英雄聯盟）卻不滿隊友表現太差，在遊戲聊天室連飆「低能賤畜」、「可悲賤畜隊友」，吳姓隊友認為邱在針對他，截圖提告，一審認為邱男未指明到姓，判他無罪，檢方不服上訴，高雄高分院審理時，從聊天室對話認定邱是針對吳，改依公然侮辱罪判邱男拘役30天，邱還得賠償吳男5萬元。

判決指出，遊戲暱稱為「犽之呼吸積分煉獄」的邱男，前年12月26日晚間6點多上線打LOL，與暱稱為「那必須地」的吳男同隊，但邱男認為隊友在遊戲表現不佳，會戰頻頻落居下風，最後慘敗收場，在遊戲聊天室發言狂酸隊友。

吳男見邱男狂酸同隊好友，反駁邱男「你很吵，你又沒有很強」，但邱男見吳男反擊，一連在聊天室狂飆粗口，狂嗆隊友「低能賤畜」、「連中文都看不懂的垃圾」、「還是腦殘」、「可悲賤畜隊友」、「扛著你這廢物你就乖乖閉嘴」。

吳男先是疑惑詢問「你說我嗎？」、「我嗎？」，連續多次詢問邱男是在指誰，其他隊友也打出「？」、「你在說誰？」，詢問邱男是在指誰，但邱顧左右言他，再酸隊友「連中文都不會看」，吳男不滿，認為邱在針對他，賽後截圖提告。

邱男辯稱，他是在罵遊戲，並沒有寫是哪些人，否認賤畜等語是針對吳男。高雄地方法院審理時，法官認為截圖只能證明邱男未遵守網路禮節，但無法證明發言是在針對誰，判邱男無罪。

檢方不服上訴，高雄高分院根據聊天室紀錄，發現遊戲過程約1小時20分鐘內，只有邱男、吳男兩人對話，且於遊戲結束後，邱在10人聊天室內又留言「可悲賤畜隊友、不會開戰的垃圾SUP」、「扛著你這廢物妳就乖乖閉嘴、跟妳家低能中路一起幫你們母親摺蓮花，他在喘了。」

合議庭認為，邱男留言是在針對主打SUP戰鬥位置的吳男，且邱在警詢、偵訊時，也坦承留言是在針對吳男，認定他構成公然侮辱，改判拘役30天，得易科罰金3萬元。

吳男審理期間另提刑事附帶民事訴訟，對邱男求償10萬元，法官審酌邱男是軟體工程師，碩士畢業，吳男則是大四學生，判邱應賠償吳男5萬元確定。

邱姓男子打LOL打出火氣，在遊戲聊天室狂酸隊友，被對方截圖提告後，不僅被判拘役30天，還要賠償5萬元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片
邱姓男子打LOL打出火氣，在遊戲聊天室狂酸隊友，被對方截圖提告後，不僅被判拘役30天，還要賠償5萬元。示意圖，非新聞當事人。本報資料照片

公然侮辱

延伸閱讀

台東議員林威志涉詐領助理費 放棄上訴將解職

強尼律師受訪不認女權挫折 霸氣回「上訴不會成功」

法院准身分證拒載父母、配偶姓名 戶政司：會上訴

口罩國家隊進口陸貨冒充MIT製首例 負責人被判刑可上訴

相關新聞

新竹婦染疫亡火化費太高？ 葬儀社告家屬判決出爐

新竹楊姓男子母親去年染疫過世，不滿葬儀社開價6萬元，質疑敲竹槓，只願付公定價3萬6500元，業者催討未果提告。新竹地院審...

通緝男持械騷擾前女友復合涉跟騷法 嘉義縣首件案例

跟蹤騷擾防制法6月1日施行，嘉義縣警察局水上分局8日受理第一件跟蹤騷擾案件，蔡姓男子要與黃姓前女友復合，從7日晚間開始多...

小三毒嗆元配「這麼老還可拿錢」 竟因情夫只須賠30萬

葛姓男子的女兒讀國小，他卻與女兒同學母親、已離婚的陳姓女子有染，陳女甚至還嗆葛妻「這麼老了，離婚還可以拿這麼多錢，妳應該...

影／賭性堅強 「千歲團」不畏風雨搭棚聚賭被逮

連日大雨不斷，台南警方獲報安南區安順排水線旁有賭場隱藏在樹林內，不畏雨勢仍以帆布遮掩聚賭，前天下午2時15分許出動大批警...

嚴懲酒駕仍不怕？台中酒駕熱點中、西區2個月抓171件

道路交通管理處罰條例修正後已於3月31日上路，多項加重處罰還會公布累犯照片，台中市3月底展開為期2個月攔查專案，第一分局...

媽媽接送1歲女兒違停紅線遭開4張罰單 法官全部撤銷

余姓女子騎機車臨停紅線到托嬰中心接送1歲女兒，被民眾拍照檢舉，警方連開4張600元罰單，她不服提行政訴訟抗罰，台北地方法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。