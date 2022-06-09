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家人確診「同住有症狀卻快篩陰」 外媒曝天選之人關鍵原因

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妻法拍前夫房產還想繼續住 偽造50年租約賠3萬判6月

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子為維繫婚姻，曾將太平區一棟公寓設定抵押給許姓妻子，二人感情生變後，許妻持一張林男本票，向法院聲請強制執行，房產賣出後，新屋主要求許女搬出，告上法院，許女為繼續居住，偽造林男署名的50年租約爭執，遭林告偽造文書，二審判許女6月徒刑，賠3萬元確定。

判決指出，林姓男子與許姓女子原為夫妻，婚姻期間，林為維繫婚姻，曾將一間公寓設定抵押權給許女，許女也居住其中，二人後來感情生變離婚，許女持林署名開立150萬元本票聲請強制執行該房產。

經法院採定後，該筆公寓賣出，新屋主要求許女遷離，許女不搬，新屋主提出遷讓房屋告訴，許女為繼續居住，偽造一張她與林簽立的房租契約，寫下以每月6000元的價格，租賃該房產，而且租期是50年，而且房租360萬元以一次性全數支付。

因許女在法院審理遷讓房屋訴訟期間，提出該紙房屋租賃契約，林得知後，狀告偽造文書與民事損害賠償，求償10萬元。

許女否認犯行，辯稱租約內容是她所寫沒錯，但前夫的簽名、蓋章都不是她所為，沒有偽造前夫名義簽下租約。

一審認定許女若有該紙契約，卻沒有在法院查封時提出，而且租約長達50年，卻以一次性支付，都與常情不符。

另外，林否認有簽下該紙契約，許女也未提出任何證據，證明她與前夫有租賃關係，認定涉偽造文書，判刑6月，民事部分，判賠3萬元，上訴台中高分院後，維持一審認定，民事部分判賠確定。

台中市許姓女子涉嫌偽造與前夫的租賃房屋契約，遭前夫告上法院，台中高分院判刑6月、民事賠償3萬元。本報資料照片
台中市許姓女子涉嫌偽造與前夫的租賃房屋契約，遭前夫告上法院，台中高分院判刑6月、民事賠償3萬元。本報資料照片

婚姻 偽造文書

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