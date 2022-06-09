病房3200元遭竊監視器缺關鍵畫面 嫌犯獲判無罪

高雄黃姓女子有竊盜前科，前年涉嫌潛入義大癌醫院病房，偷取3200元現金；遭警方函送，後由檢方起訴，但黃女始終否認犯行，辯稱只在外面跟人說話、倒垃圾沒進病房，事後地院勘驗監視器，因畫面遭2根柱子遮蔽，證據不足以證明她行竊，因此諭知無罪。

判決指出，黃女去年7月9日下午2時41分許，在高雄市義大癌醫院，涉嫌侵入6樓張女的病房，並徒手行竊放在病床旁椅子皮包中的3200元後逃離。

事後警方調閱監視器，循線找到黃女，但她始終否認犯行，辯稱沒有進去病房，只是在隔壁門口跟人說話；便依據現場錄影畫面、監視器翻拍照片，將她函送。

經查，黃女2020年因竊盜罪遭判刑4個月確定，同年6月8日易科罰金執行完畢，有故意再犯有期徒刑以上的罪責，屬累犯；檢方將她依侵入有人居住之建築物竊盜罪起訴，建請法院加重其刑。

審理時，張女證稱，當時在幫病人洗澡，錢包放在靠近窗戶的椅子上，之後病人要求更換有電視的病房，需要拿錢時，就發現錢包遭竊，也不知對方如何行竊。

地院認為，現金遭竊當下，張女並未見到任何可疑人士靠近錢包，對於財物實際失竊時間、地點都未能確認。另外勘驗病房外監視錄影，畫面遭2根柱子擋住，無從判斷黃女是否有進病房內，她也稱，監視畫面只是外出丟垃圾，否認進入病房。