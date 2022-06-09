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台北大法律生開5萬酬金沒拿到 恐嚇室友判拘役20日定讞
台北大學法律系楊姓學生認為替施姓室友提供法律訴訟協助，對方說好要給他5萬元酬勞卻遲未給付，但施認為他只是幫忙修改書狀、承諾未了，只願意支付1800元，楊恫嚇「那你在路上被打，絕對不是我啦！」。台北地方法院依恐嚇危害安全罪判楊拘役20日，楊上訴，台灣高等法院駁回，但考量他是情緒管理不佳而犯案，予以緩刑2年。
楊緩刑期內付保護管束，並須接受4小時法治教育。
楊與施是台北大學合江宿舍室友，因楊曾幫施處理法律訴訟問題，但卻遲遲沒拿到當初說好的5萬元酬金，2020年8月21日下午，他再度向施索討，兩人起口角。施姓室友認為楊只是幫忙修改書狀，沒有完成承諾的協助，只願意給1800元，楊心生不滿，連說三次「那你在路上被打，絕對不是我啦！」
施姓室友事後向台北市警中山分局報案，事後因怕再與楊相遇、被討錢，向校方要求更換宿舍。
楊姓學生在高院審理時，否認有說過這些話，還說當天他放暑假回家，人不在宿舍裡。但高院當庭勘驗施姓室友提出的錄音光碟，裡頭卻有「限你今天要匯啦，如果你今天不匯，我就視為你就是跟我翻臉了啦。」「那你在路上被打，絕對不是我啦！你路上被打，絕對不是我啦！你有種就這樣子啦！你有種，你就這樣子啦！」要求「要給趕快給」。
高院認為楊姓學生在恫嚇時用語急促，聲調上揚激烈，還重複講三次，而且還說「我沒有要跟你討論」「剛剛已經警告你了啦！都已經跟你講了啦！...膽大一點啦！」意在脅迫、使人曲從。高院認為這些話語不是戲謔，而是惡害通知。
高院認為楊不理性溝通，且否認犯罪、未與被害人和解，一審量處拘役20日合理，應該維持。考量楊是因為金錢糾葛而口角，又是大學在學學生，高院相信他應該不會再犯，宣告緩刑2年，但要接受4小時法治教育課程，緩刑期間付保護管束定讞。
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