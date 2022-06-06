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被索墮胎、調理費 公布女方懷孕病歷觸法
基隆市劉姓男子與謝姓女子發生性行為後，謝女懷孕，向劉索討半數墮胎費用4千多元，劉男同意。謝女後來又向劉索取調理身體費用2萬多元，劉男覺得遭訛詐，涉嫌把謝女病歷上傳IG，留言「有和其他某男性發生性行為，請問？」等文字，謝女提告。基隆地檢署偵結起訴，請法官從重依違反個人資料保護法處刑。
檢方起訴指出，劉男2020年8月間曾與謝女發生性行為，謝女同年8月14日自行驗孕顯示懷孕，當天再到新北市蘆洲區一家婦產科診所檢查，確認懷孕。
謝女認為劉男是胎兒的父親，要求劉男支付一半的墮胎費用4250元。劉男同意，但要求謝女提供確認懷孕的證明，謝女於是把驗孕病歷傳送給劉男。
謝女後來再向劉男索取流產後調理身體費用2萬4540元，劉男認為遭到謝女訛詐，同年月26日把記載謝女姓名、性別、出生日期、住址、電話、國民身分證號碼的驗孕病歷資料，均上傳IG社群媒體。
劉男在IG稱謝女「不是賊，性事好亂小故事」、「7/28~7/30也有和其他某男性發生性行為，請問？」、「姐姐，打自己巴掌不疼啊？」謝女認為自己被指性生活混亂，名譽受損，病歷被公開也有損利益而提告。
檢方偵訊時，劉男坦承上傳謝女病歷及留言相關文字，與謝女指證相符，加上貼文擷圖、病歷拍攝相片等物證，認定劉男涉犯刑法加重誹謗罪、妨害秘密罪及違反個人資料保護法，請法院依想像競合犯規定，從重以違反個人資料保護法罪論處。
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