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跟騷法上路全國受理54件 通訊騷擾、尾隨接近最多
跟蹤騷擾防制法本月1日上路，警政署統計至昨天，全國受理54件，含112種跟騷行為樣態，以「通訊騷擾」32次最多，其次「尾隨接近」22次。警政署提醒，愛人就是讓對象有所選擇，尊重意願，不要觸法造成彼此遺憾。
警方調查，宜蘭縣張姓男子為逼前妻復合，跟騷法施行首日狂叩240多通手機電話騷擾，恐嚇「抓不到你誓不為人」，還到住處盯哨，被警方逮捕移送，檢方認有反覆實施之虞，聲押獲准，為目前
全國唯一收押案件。
另外，一名男子侵入前妻住宅裝密錄設備，警方追查中，已開立書面告誡；還有一名「恐怖情人」侵入愛慕對象住處告白，警方移送法辦，也開出書面告誡。
警政署統計，54件跟騷案中有33件屬家庭成員或親密關係的家暴案，其餘21件是一般跟騷案，警方共開出書面告誡16件，協助聲請保護令18件。
跟騷法訂定8大行為樣態，包括「監視觀察」、「不當追求」、「尾隨接近」、「寄送物品」、「歧視貶抑」、「妨害名譽」、「通訊騷擾」及「冒用個資」。
警政署說，跟騷法施行前辦理多場教育訓練，讓員警熟悉程序，上路後警政署專案管制，與各地警察局密切聯繫，確保「案件不漏接」，若不符構成要件，要求員警對民眾妥適說明，避免浪費警力。
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