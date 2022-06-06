快訊

台大醫畢業沒考上醫師國考 他當豪宅保全月收入驚人

醫師涉詐健保費交保檢抗告成功 嘉義地院7日開庭

中央社／ 嘉義市6日電

嘉縣林姓醫師、張姓藥師等人涉詐領健保費逾新台幣2500萬元，林姓醫師等4人日前交保，檢方發現林姓醫師等人疑有串證，向地院聲押遭駁回，嘉檢抗告成功，嘉義地院7日開庭。

嘉義地檢署表示，嘉義縣某診所及藥局涉嫌詐領健保費案件，檢調5月17日搜索，檢方隔天複訊後，林姓醫師等6人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，林姓醫師以100萬元、張姓藥師以50萬元、鄭姓女子以10萬元，以及李姓女子等3名仲介分別以1萬元至2萬元不等金額交保。

不過，檢調發現林姓醫師、張姓藥師、鄭女及李女等4人交保後，不僅私下互相有聯絡，且涉嫌聯繫交付健保卡的患者，明顯有勾串證人之虞，調查官拘提林姓醫師等4人，於5月20日向嘉義地方法院聲請羈押遭駁回，林姓醫師等4人均請回。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧5月24日依林姓醫師等人有勾串共犯或證人之虞為理由，提起抗告。台灣高等法院台南分院於5月30日將原裁定撤消，發回原審更為適法的處置。

嘉義地檢署今天指出，嘉義地方法院將於明天開庭，台南高分院發回的理由，包括林姓醫師與未到案證人有勾串的高度疑慮，且所詐領健保費部分，有待進一步調查；張姓藥師2次偵訊過程的供述前後不一，且有勾串共犯之虞；鄭女、李女均有勾串證人之虞。

檢方表示，林姓醫師、張姓藥師與李女等3人涉嫌共同詐領健保費，自民國98年起，先由李女等人以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召收集健保卡，再由林姓醫師上傳不實診察紀錄及處方箋給張姓藥師夫妻，從中詐領診察費、藥費等費用，10多年來，詐領健保費用逾2500萬元。搜索時，查扣50多張民眾寄放的健保卡等物證。

醫師 健保卡 嘉義

延伸閱讀

嘉義某診所醫師詐領健保 投入公益醫療獲緩起訴

台灣牙醫植體醫學會顧問陳蒼誠 涉詐健保費遭起訴

6歲女童欠健保費 行政執行署不追討還捐錢慰問

6歲女童積欠健保費 執行署揭背後原因

相關新聞

戀上三寶媽按摩女 他抵押房產幫還百萬債卻人財兩空

桃園市黃姓男子去年結識按摩師蔡女，為了討好她，抵押名下房產借120萬元替她償還賭債，每月還資助2萬元房租，事後卻發現對方...

老闆欠薪判賠錢丟地 放狗辱員工：我家狗不咬垃圾

台中市陳姓科技業者，因積欠張姓員工5萬多元薪資，遭法院判陳需給付，陳與張約好每月給付1萬元給張，張去年9月間前往拿錢時，...

他勒脖女鄰居重摔 見她躺地不動CPR被誤會性騷

洪姓男子與女鄰居發生口角，勒脖女鄰居重摔，見對方躺地不動後慌張拉開女鄰居領口要CPR，未料女鄰居沒事卻以為洪男要性騷擾，...

爛哏騙內科男205萬開毒趴 剝皮女遭訴

一名陳姓賣淫女去年與內科工作的李男性交易後，迷得他神魂顛倒，藉口爺奶醫藥費要到65萬，又要求給140萬元贖身錢，卻帶男友...

電熱水壺插著延長線沒拔釀火警 女屋主遭判拘役50天

台中市北區中清路一段的民宅在去年5月間發生火警，當時有4人嗆傷送醫。消防局火調科調查後發現，陳林姓女屋主使用電熱壺，長期...

法院認證Vios能飆177 這車飆190卻撤單 翻案全看一關鍵

桃園詹姓男子收到超速177公里罰單，自認開的是原廠TOYOTA Vios，不可能開那麼快，主張測速器可能壞了或誤判，法官駁回，等於法院認證這款車可開到177公里，引發車友兩極論戰，幾年前有輛小March在國五被拍到時速190公里，車主氣得要警察開看看，提起行政訴訟，結局大不同。律師指出，打行政訴訟要翻盤有一關鍵，絕對不是車主嘴巴說說就可以。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。