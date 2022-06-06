醫師涉詐健保費交保檢抗告成功 嘉義地院7日開庭

嘉縣林姓醫師、張姓藥師等人涉詐領健保費逾新台幣2500萬元，林姓醫師等4人日前交保，檢方發現林姓醫師等人疑有串證，向地院聲押遭駁回，嘉檢抗告成功，嘉義地院7日開庭。

嘉義地檢署表示，嘉義縣某診所及藥局涉嫌詐領健保費案件，檢調5月17日搜索，檢方隔天複訊後，林姓醫師等6人犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，林姓醫師以100萬元、張姓藥師以50萬元、鄭姓女子以10萬元，以及李姓女子等3名仲介分別以1萬元至2萬元不等金額交保。

不過，檢調發現林姓醫師、張姓藥師、鄭女及李女等4人交保後，不僅私下互相有聯絡，且涉嫌聯繫交付健保卡的患者，明顯有勾串證人之虞，調查官拘提林姓醫師等4人，於5月20日向嘉義地方法院聲請羈押遭駁回，林姓醫師等4人均請回。

嘉義地檢署檢察官陳靜慧5月24日依林姓醫師等人有勾串共犯或證人之虞為理由，提起抗告。台灣高等法院台南分院於5月30日將原裁定撤消，發回原審更為適法的處置。

嘉義地檢署今天指出，嘉義地方法院將於明天開庭，台南高分院發回的理由，包括林姓醫師與未到案證人有勾串的高度疑慮，且所詐領健保費部分，有待進一步調查；張姓藥師2次偵訊過程的供述前後不一，且有勾串共犯之虞；鄭女、李女均有勾串證人之虞。

檢方表示，林姓醫師、張姓藥師與李女等3人涉嫌共同詐領健保費，自民國98年起，先由李女等人以「免部分負擔即可拿酸痛貼布」等為號召收集健保卡，再由林姓醫師上傳不實診察紀錄及處方箋給張姓藥師夫妻，從中詐領診察費、藥費等費用，10多年來，詐領健保費用逾2500萬元。搜索時，查扣50多張民眾寄放的健保卡等物證。