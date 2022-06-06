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他勒脖女鄰居重摔 見她躺地不動CPR被誤會性騷

聯合報／ 記者柯毓庭／新北即時報導

洪姓男子與女鄰居發生口角，勒脖女鄰居重摔，見對方躺地不動後慌張拉開女鄰居領口要CPR，未料女鄰居沒事卻以為洪男要性騷擾，一腳將他踹開，雙方事後互告傷害、性騷擾。新北地檢署調查後，認為僅有洪男勒脖女鄰居並重摔部分成罪，依法起訴。

檢警調查，洪男因噪音問題與女鄰居時常發生糾紛。去年2月7日，兩人又發生爭執，洪男一氣之下勒住女鄰居脖子將她重摔在地，女鄰居躺在地上不動，洪男以為對方失去呼吸心跳，便慌張向她稱「我幫你做CPR」，並將她領口拉下，未料才按了一下，女鄰居以為洪男要性騷擾，便用腳踹開洪男。

雙方事後互告，女鄰居指控洪男對她勒脖重摔，還性騷擾她；洪男喊冤稱，他是因女鄰居與丈夫阻攔他搬家發生衝突，女鄰居推他東西，他出手壓制女鄰居，未料對方倒地不起，以為她出事要幫她CPR，才會拉開女鄰居領口並壓胸，要壓第二下時女鄰居就出手阻擋他，還用腳踹開他。

檢方認為，洪男在CPR前有向女鄰居稱「我幫你做CPR」，而女鄰居踹開洪男，也是為了正當防衛，均不構成犯罪，但洪男勒脖女鄰居並將她重摔，涉犯傷害罪，依法起訴。

洪男與女鄰居起衝突，將對方勒脖重摔，被起訴傷害。圖為新北地檢署／報系資料照
洪男與女鄰居起衝突，將對方勒脖重摔，被起訴傷害。圖為新北地檢署／報系資料照

CPR 性騷擾 新北

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