台中男子稱測速到不明物體 提告撤銷罰單被駁回

張姓男子去年6月開車行經台中市太平區，以時速122公里超速行駛，被警方開出新台幣8000元罰單，張男認為警方測到不明物體時速，提告撤銷罰單，但一、二審都被駁回，全案確定。

台中高等行政法院裁定書指出，張男民國110年6月8日下午3時許，開車行經台中市太平區祥順路一段與宜昌東路90巷口，以時速122公里超速行駛，被警方以移動式測速照相機舉發，處罰鍰8000元，記違規點數3點。

張男不服，認為行車時速未達到122公里，且警方只有照片，要求調閱監視器畫面，懷疑測到的並非車的速度，而是不明物體的速度等，向台中地院提起行政訴訟要求撤銷。

台中地院查出，舉發超速違規的雷達測速儀符合規定，且測速儀尚在檢定合格有效期限內，準確性及正確性應值得信賴，認為並無違誤，且張男未提出任何證據有不明物體，因此駁回告訴。

案經張男提起上訴，他提出警方逕行舉發程序不合法，但經台中高等行政法院審理後，合議庭認為，原判決已就事實調查並無違誤，因此駁回上訴，全案確定。