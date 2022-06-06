戀上三寶媽按摩女 他抵押房產幫還百萬債卻人財兩空

桃園市黃姓男子去年結識按摩師蔡女，為了討好她，抵押名下房產借120萬元替她償還賭債，每月還資助2萬元房租，事後卻發現對方並未欠債、房屋是自有，還有3個小孩跟同居男友，氣得提告求償160萬元；法院認為他提不出給錢證據，而蔡女也未隱瞞，駁回告訴。

黃男主張，兩人去年4月相識，以結婚為前提交往，他以為蔡女在外欠下400萬元賭債而無力付房租，同年6月21日抵押了房產借款120萬元拿給她償債，又陸續給了10萬元讓她繳房租，事後卻發現她住的是自有房屋，更未欠債。

黃男更表示，蔡明明有同居男友，卻仍欺騙自己感情並發生關係，導致自己鬱鬱寡歡患上憂鬱症，侵害人格自主權，向她求償30萬元，加上先前繳付130萬元債務、租金等，共求償160萬元。

蔡女則否認欺騙感情，稱黃男是去年4月間兼職按摩認識的客人，自己有告知他尚未離婚且扶養3名子女，交往期間也未向他要求物品、金錢，更沒收受130萬元，而自己徘徊男人之間，則是生活所逼，是兼職按摩所需。

判決書指出，黃雖提出土地、建物謄本、疑似被告其他男友臉書照片等證據，但沒有一項能證明他將抵押借得款交給蔡；而黃母作證時僅說，兒子認識蔡後，每月都拿2萬5000元給她繳租金，但她也沒法證明親眼看見兒子給錢，幫出租金部分也缺乏憑據。

法院勘驗對話紀錄，發現蔡確實在交往過程中就坦承自己未離婚、有子女，但黃得知後仍繼續交往，可見她並未隱瞞。