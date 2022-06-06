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老闆欠薪判賠錢丟地 放狗辱員工：我家狗不咬垃圾

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市陳姓科技業者，因積欠張姓員工5萬多元薪資，遭法院判陳需給付，陳與張約好每月給付1萬元給張，張去年9月間前往拿錢時，陳將鈔票丟在地上，放出飼養的黑狗徘徊，張擔心詢問，陳還回「我家狗不咬垃圾」，張提告公然侮辱，法官判拘役20天，得易科。

判決指出，陳姓男子是一家科技公司負責人，因積欠張姓員工薪資被員工告上法院，法院判陳需給付5.8萬元給張，二人約好從去年9月起，陳需每月給付1萬元給張。

去年9月6日下午4時許，張姓員工依約前往陳姓男子經營的公司，拿取1萬元薪資時，陳將鈔票丟在廠房門前，要張「自己撿」，因當時陳飼養一隻黑狗，在丟錢地點附近徘徊，張擔心撿錢遭狗攻擊，詢問陳「能保證狗不會咬人嗎」，陳還回應「不會，我家狗不咬垃圾」。

張姓員工聽到後，認為陳姓業者在侮辱人，再三要求陳將丟在地面的鈔票撿起，陳把地上鈔票撿起後，直接朝張的臉部丟擲，張氣憤難耐，提供公然侮辱告訴。

全案因有現場監視器畫面，檢方依公然侮辱罪起訴後，聲請簡易判決處刑，台中地院依法判拘役20天，得易科2萬元。

台中市陳姓男子在去年間涉嫌辱罵員工，台中地院判拘役20天。圖／本報資料照
台中市陳姓男子在去年間涉嫌辱罵員工，台中地院判拘役20天。圖／本報資料照

公然侮辱 薪資 監視器

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