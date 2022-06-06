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爛哏騙內科男205萬開毒趴 剝皮女遭訴

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

一名陳姓賣淫女去年與內科工作的李男性交易後，迷得他神魂顛倒，藉口爺奶醫藥費要到65萬，又要求給140萬元贖身錢，卻帶男友和閨蜜跑到五星級飯店開毒趴遭警查獲。由於陳女詐錢後避而不見李男，加上她毒趴被捕時冒用胞姐身分應訊，台北地檢署依詐欺及偽造文書罪嫌起訴她。

李男是在2021年首度與陳女性交易，對陳女外貌身材驚為天人，之後多次光顧陳女生意。某次與李男性交易結束後，陳女突然表示希望能從良，不要再賺這種皮肉錢，還說自小由阿公、阿嬤帶大，後來兩老生病家裡付不出醫藥費，她只好下海應召。

當下李男二話不說，立刻掏出身上剩下全部的現金2萬元交給女方，但陳女表示應召站的姊姊說贖身要好幾十萬，李男又陸續轉帳63萬元給陳女。豈料陳女收到錢後，帶著男友和數名閨蜜，跑到北市信義區要價不斐的寒舍艾美飯店大開毒趴，被接獲線報的警方上門逮人，卻冒用胞姊身分應訊。

她在消失數日後，向李男表示自己被人蛇集團控制，需要更多錢才能贖身，李男信以為真，於是又再給陳女140萬元，希望愛人能重獲自由，和他長相廝守，誰知陳女自此人間蒸發，李男發現被騙於是報警提告。

一名陳姓應召女用剝皮爛哽騙內科男205萬卻開毒趴被捕，北檢依詐欺及偽造文書罪嫌起訴。圖／本報資料照
一名陳姓應召女用剝皮爛哽騙內科男205萬卻開毒趴被捕，北檢依詐欺及偽造文書罪嫌起訴。圖／本報資料照

性交易 毒趴

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