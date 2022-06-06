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電熱水壺插著延長線沒拔釀火警 女屋主遭判拘役50天
台中市北區中清路一段的民宅在去年5月間發生火警，當時有4人嗆傷送醫。消防局火調科調查後發現，陳林姓女屋主使用電熱壺，長期將插頭插在延長線上，導致電線短路釀禍，警方依公共危險罪送辦，一審判拘役50天，得易科。
判決指出，陳林姓女子（72歲）是北區中清路一段一棟透天厝的屋主，該棟民宅在去年5月22日上午10時許傳出火警，消防隊獲報時，已有火煙冒出，且延燒緊鄰的民宅，消防隊救出4名嗆傷的民眾送醫，未釀成其他傷亡。
消防局火調科調查起火原因，發現陳林姓女屋主在案發前，有使用電熱壺煮開水，水煮開了之後，仍將電熱壺的插頭插在延長線上，還在客廳講了20、30分鐘的電話之後，才進房間，而進房間後，聽到客廳水族箱玻璃破裂的聲音，外出查看，發現客廳沙發已起火燃燒，冒出濃煙。
火調人員綜合現場燃燒後狀況、火流延燒路徑、燒損程度等事實狀況，排除現場是遺留蚊香、神龕或祭祀法器，以及菸蒂引燃火勢，判斷是電源延長線短路引燃，進而擴大燃燒造成的可能性大。
陳林姓女屋主被依公共危險罪嫌送辦，但她在案件審理時，否認有疏失，辯稱是電源延長線的問題。
一審認定女屋主涉嫌公共危險罪，審酌女屋主雖然否認涉案，但已與部分因火災受害的屋主達成和解，承諾賠償損失，依法判拘役50天，得易科5萬元，仍可上訴。
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