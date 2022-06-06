快訊

蘇貞昌下令查辦藝人散布假訊息 真的可以保護言論自由嗎？

點2碗牛肉麵備註+6份麵要做成8碗 店家看到訂單傻眼

特斯拉開槍男遭肉搜帶嫩妹交車 網友驚爆同樣被開過槍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

前國策顧問指導詐貸18億落跑 台灣優力前董座判3年8月

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

台灣優力流通事業公司2011年獲多家銀行聯貸18億元，改善財務結構和發展多角化經營，2013年卻爆出是利用虛偽增資手法詐貸新北地方法院審理後認定公司前董事長謝勝峰、財務協理郭應志涉詐欺取財罪，依違反銀行法各判4年2月、4年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判謝、郭各3年8月、3年6月徒刑。

配合詐貸的博輝光電負責人林泰榮、翔揚整合行銷有限公司登記負責人周勝利、和桐公司董事長楊猷傑及總經理劉健成4人，也因違反銀行法和證券交易法等罪，高院今各改判2年、1年10、2年8月、1年6月徒刑；其中劉健成緩刑4年，並須支付公庫300萬元。前國策顧問、和桐集團創辦人陳武雄因逃亡而遭通緝，另外審判長今也諭知參與人台灣優力部分再開辯論庭。

陳武雄2010年至2012年間，透過他控制且為中華石油公司大股東的英屬維京群島商Bellfield公司，管理經營中華石油公司的子公司台灣優力；謝勝峰（原名謝勝峯）自2008年7月至2013年2月8日，擔任台灣優力公司董事長。

一審判決指出，台灣優力向銀行團提聯貸案時，銀行團要求先增資4億元；為了成功貸款，謝勝峰和郭應志在陳武雄指示下，向多名不知情的金主籌募4.5億元，再找願意配合的林泰榮和周勝利幫忙，以博輝光電和翔揚公司名義虛偽增資，使18億貸款通過。

順利完成增資、驗資後，虛偽增資金錢得返還金主，謝勝峰等人為免情事曝光，再以台灣優力資產擔保，由輝博和翔揚向銀行再借款4.5億元掩飾；不料貸款後問題仍無法解決，2013年2月爆發財務危機，犯行曝光。

台灣優力經破產清算，尚有7億8千萬餘元尚未清償，由銀行團另行追討。

謝、郭二人雖承認犯行，但聲稱不懂法律，希望減刑；一審認為他們的學歷、工作經驗、人生歷練豐富，且有足夠資源諮詢法律問題，沒採信說詞。一審認為，謝勝峰等人利用虛偽增資為台灣優力詐貸銀行團18億元，嚴重影響金融秩序，對社會經濟產生重大危害，分別論罪、量刑儆懲。

高院經4年審理，今撤銷原判決，但仍認定謝勝峰、郭應志、林泰榮、周勝利犯銀行法第125-5條「以詐術使銀行將銀行交付財物」且金額達1億元以上，但刑期皆略減。而楊猷傑犯證券交易法申報及公告不實罪，也從3年2月減為2年8月；犯同罪名的劉健成一審原遭判1年10月徒刑，二審不僅減刑且獲緩刑。

台灣優力前董事長謝勝峰犯銀行法第125-5條「以詐術使銀行將銀行交付財物」且金額達1億元以上之罪，台灣高等法院今改判3年8月徒刑。圖／聯合報系資料照
台灣優力前董事長謝勝峰犯銀行法第125-5條「以詐術使銀行將銀行交付財物」且金額達1億元以上之罪，台灣高等法院今改判3年8月徒刑。圖／聯合報系資料照

詐貸 台灣高等法院 新北

延伸閱讀

前妻與男互餵烤肉、摸大腿私密處 夫提告獲賠40萬確定

飆速122公里被罰8千元 駕駛扯「拍到不明物體」遭駁

籃球義務教練對17男學生伸狼爪 一審重判30年

網諷校長、家長是「慈禧跟小李子」一審要賠二審逆轉

相關新聞

整排路邊停車只罰這3輛 他不服提訴訟卻遭法官打臉駁回

南投一名蕭姓駕駛將車停在埔里某街道被檢舉妨礙交通遭警方開單，但他認為路面未畫紅線，且他車仍可通行，更不服整條路都停車就他...

電熱水壺插著延長線沒拔釀火警 女屋主遭判拘役50天

台中市北區中清路一段的民宅在去年5月間發生火警，當時有4人嗆傷送醫。消防局火調科調查後發現，陳林姓女屋主使用電熱壺，長期...

法律快譯通／妹告哥想討回奉養母親費用 法官駁回關鍵在「道德義務」

子女奉養父母誰該出錢，出多少錢，往往成為兄弟姊妹之間糾紛的主要來源之一，彰化一名老婦有一子五女，原本老婦指定遺產由長子單獨繼承，換取長子奉養終身，後因母子關係不睦，老婦改與女兒同住，老婦過世後，四名女兒認為奉養母親花了不少錢，提告要哥哥返回一百多萬，被法官駁回，法界人士說，欠債還錢雖然天經地義，但有些錢付了，是要不回來的。

殺害錢莊大亨焚屍碎骨 凶手還想「修復」判無期定讞

前馬雷蒙舞團舞者、錢莊大亨施政雄財產遭員工唐世豪覬覦，2019年6月遭唐夥同同事江昶濬、陳天賜殺害，被載到宜蘭壯圍焚屍碎...

前國策顧問指導詐貸18億落跑 台灣優力前董座判3年8月

台灣優力流通事業公司2011年獲多家銀行聯貸18億元，改善財務結構和發展多角化經營，2013年卻爆出是利用虛偽增資手法詐...

工人涉酒後開車在大馬路昏睡 他被叫醒酒測超標遭法辦

台南市30歲李姓工人，今天清晨6點駕駛深色轎車行經台南市南區大同路二段、中華東路口，竟在駕駛座上睡覺，車子停在大馬路上約...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。