前國策顧問指導詐貸18億落跑 台灣優力前董座判3年8月

台灣優力流通事業公司2011年獲多家銀行聯貸18億元，改善財務結構和發展多角化經營，2013年卻爆出是利用虛偽增資手法詐貸；新北地方法院審理後認定公司前董事長謝勝峰、財務協理郭應志涉詐欺取財罪，依違反銀行法各判4年2月、4年徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判謝、郭各3年8月、3年6月徒刑。

配合詐貸的博輝光電負責人林泰榮、翔揚整合行銷有限公司登記負責人周勝利、和桐公司董事長楊猷傑及總經理劉健成4人，也因違反銀行法和證券交易法等罪，高院今各改判2年、1年10、2年8月、1年6月徒刑；其中劉健成緩刑4年，並須支付公庫300萬元。前國策顧問、和桐集團創辦人陳武雄因逃亡而遭通緝，另外審判長今也諭知參與人台灣優力部分再開辯論庭。

陳武雄2010年至2012年間，透過他控制且為中華石油公司大股東的英屬維京群島商Bellfield公司，管理經營中華石油公司的子公司台灣優力；謝勝峰（原名謝勝峯）自2008年7月至2013年2月8日，擔任台灣優力公司董事長。

一審判決指出，台灣優力向銀行團提聯貸案時，銀行團要求先增資4億元；為了成功貸款，謝勝峰和郭應志在陳武雄指示下，向多名不知情的金主籌募4.5億元，再找願意配合的林泰榮和周勝利幫忙，以博輝光電和翔揚公司名義虛偽增資，使18億貸款通過。

順利完成增資、驗資後，虛偽增資金錢得返還金主，謝勝峰等人為免情事曝光，再以台灣優力資產擔保，由輝博和翔揚向銀行再借款4.5億元掩飾；不料貸款後問題仍無法解決，2013年2月爆發財務危機，犯行曝光。

台灣優力經破產清算，尚有7億8千萬餘元尚未清償，由銀行團另行追討。

謝、郭二人雖承認犯行，但聲稱不懂法律，希望減刑；一審認為他們的學歷、工作經驗、人生歷練豐富，且有足夠資源諮詢法律問題，沒採信說詞。一審認為，謝勝峰等人利用虛偽增資為台灣優力詐貸銀行團18億元，嚴重影響金融秩序，對社會經濟產生重大危害，分別論罪、量刑儆懲。