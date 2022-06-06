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整排路邊停車只罰這3輛 他不服提訴訟卻遭法官打臉駁回

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

南投一名蕭姓駕駛將車停在埔里某街道被檢舉妨礙交通遭警方開單，但他認為路面未畫紅線，且他車仍可通行，更不服整條路都停車就他與另2輛車挨罰，為此提出行政訴訟；但南投地院打臉指出，其車輛占用一半車道，他車須跨越雙黃線通行，而憲法上的平等原則不保障違法行為，除駁回其告訴，還得負擔訴訟費用。

判決書指出，蕭男去年11月將車停在埔里某條街，因有被人檢舉其車輛妨礙交通，警方到場查看確認違規後，依道交條例第56條第1項第5款「在顯有妨礙其他人、車通行處所停車」開出900元罰單；但蕭男對罰單有疑慮，向監理站提出申訴，未料裁決結果仍認定違規，他不服，提起行政訴訟，要求撤銷原處分。

蕭男主張，其車輛停放處並非人車往來頻繁的道路，並未畫設紅線，也無禁止停車標誌，且道路寬敞，扣除其車體寬度，該車道寬度仍有223公分，應無妨礙他車出入；而他的車前方有整排車停放，員警僅舉發2、3台車，質疑未一視同仁。

但南投地方法院認同台中區監理所答辯，法官認為，畫紅線、設禁停並非唯一判定違規停車的標準，只要有妨礙人車通行就能開罰，況且蕭男停車的路段為雙向單一線道，並設有雙黃線，其車輛已占用一半車道，剩下寬度不足，導致其他通行車輛要須跨越雙黃線才能通過，明顯妨礙他車通行。

針對蕭男提到，該路段都有停車，員警卻只舉發2、3輛車，法官則表示，憲法上的平等原則，是保障「合法權利義務的平等」，不包含「違法行為」的不法平等，所以不能說別車沒被罰，就要比照不取締、裁罰，因此認定原處分合法，駁回原告之訴，因訴訟程序支出的費用也由原告蕭男負擔。

路邊停車示意圖，非案件違規車輛。記者賴香珊／攝影
路邊停車示意圖，非案件違規車輛。記者賴香珊／攝影
路邊停車示意圖，非案件違規車輛。記者賴香珊／攝影
路邊停車示意圖，非案件違規車輛。記者賴香珊／攝影
路邊停車示意圖，非案件違規車輛。記者賴香珊／攝影
路邊停車示意圖，非案件違規車輛。記者賴香珊／攝影

南投 車道 埔里

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