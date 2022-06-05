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簡訊通知國道通行費未繳 冒牌遠通電收ETC釣魚盜刷卡

聯合報／ 記者李奕昕／台北即時報導

詐騙集團廣發釣魚手機簡訊或電子郵件，誘使被害人點擊網路連結，在釣魚網頁輸入信用卡資料後盜刷，以往多假冒快遞公司，近期出現假冒「遠通電收ETC」App，以繳交國道通行費行騙。

台東縣40歲邱姓男子上月收到簡訊指「您的一筆通行費58元將到期，避免產生3百元罰單，請儘速下載電收App線上繳費」，他點擊含「ETC」英文字母的連結，跳出「遠通電收」、「線上快速付信用卡」網頁，依欄位指示輸入信用卡資料及身分證字號、車號，收到銀行簡訊通知刷卡2千美元（約台幣5萬8千元）。

以往詐團多假冒DHL、FedEx、台灣宅配通等快遞公司或中華郵政，以包裹關稅未繳、補足運費、重新配送等，誘使輸入個人資料、信用卡號及驗證碼等盜刷；近期出現假冒遠通電收，以數十元通行費未繳降低民眾戒心，盜刷上萬元。

歹徒釣魚名義千變萬化。台中市35歲林姓女子上月收到顯示來自Netflix的電郵，內容全是英文，指她的帳號及帳單資訊有誤，應儘速更新付款資訊，她點擊連結輸入信用卡資料及Netflix帳號、密碼，遭盜刷兩筆共8萬元。

刑事局說，收到這類簡訊、電郵勿點擊連結，可能被盜刷或植入木馬程式，不慎點入應關閉網頁，不要輸入資料，若已輸入立即聯繫發卡銀行辦理停卡。

近期出現假冒「遠通電收ETC」釣魚簡訊，以繳交國道通行費，誘使被害人點擊網路連結輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供
近期出現假冒「遠通電收ETC」釣魚簡訊，以繳交國道通行費，誘使被害人點擊網路連結輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供
近期出現假冒「遠通電收ETC」釣魚簡訊，以繳交國道通行費，誘使被害人點擊網路連結輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供
近期出現假冒「遠通電收ETC」釣魚簡訊，以繳交國道通行費，誘使被害人點擊網路連結輸入信用卡資料後盜刷。圖／刑事局提供

盜刷 詐騙集團 信用卡

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