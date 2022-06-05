前妻與男互餵烤肉、摸大腿私密處 夫提告獲賠40萬確定

彰化縣楊姓男子因妻子長期外遇，訴請離婚，楊另請求侵害配偶權，獲賠40萬元確定。圖／本報資料照 彰化縣楊姓男子因妻子屢有外遇，前年間協議離婚，事後控訴妻子為達離婚目的，誣指他性侵，害他遭親友側目，也提出妻子與其他男子十指交握、互相餵食、摸大腿私密處的影片，求償200萬元。一審判賠20萬元，二審認定楊妻應再賠償20萬元，總計賠償40萬元，全案確定。

判決指出，楊姓男子指控妻子在婚姻中，多次與男子外遇，他為了子女，選擇原諒，但妻子仍長期與其他男子有婚外情，並提出妻子與其他男子一起吃烤肉相互餵食、摸大腿私密處、十指交握離開餐廳的影片佐證。

另外楊男也指控，妻子為了與他離婚，還對他提出妨害性自主的告訴，經彰化地檢署偵辦後，獲得不起訴處分。而二人在法院審理期間，法官也勸楊和解，楊妻當場向楊道歉後，二人同意和解離婚，但他指控妻子的行為，已讓他遭親友側目，名譽權受損，向前妻求償200萬元。

楊男前妻辯稱，楊男提供的影片，她與男子的互動，只是朋友關係，時間很短暫，「頂多是朋友互動」，沒有侵害配偶權，一審認定楊的前妻需賠償20萬元。

楊男上訴台中高分院後，法官認為，楊男前妻在婚姻存續期間，與婚外男子在公共場所不當交往，已超過社會一般通念能夠忍受。

另外楊男前妻還曾對楊提告妨害性自主，經檢察官處分不起訴。楊告前妻誣告，也因事證不足，楊前妻獲不起訴處分，但楊的前妻行為可議，認為精神賠償40萬元為合理，扣除一審已判賠的20萬元，楊的前妻仍需再賠20萬元，全案確定。