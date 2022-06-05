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桃園男網約17歲女上摩鐵 少付300元惹怒她被判刑

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市林姓男子網約17歲少女性交易，兩人相約汽車旅館，事前講好「一次800」，但林男完事後僅付500元便離開，經少女告訴男友後驗傷提告；法院審酌，林男明知對方未成年仍對價性交，考量他認罪，依兒少性剝削防制條例判有期徒刑2月，緩刑2年。可上訴。

檢警調查，林男（21歲）在臉書上結識一名17歲少女，雙方講定以800元為代價從事性交易，去年6月28日凌晨1時18分許在一家汽車旅館開房並發生關係，但林男完事後卻只付了500元，於凌晨3時12分先行離開；少女認為林無支付餘款意願，經告訴男友後報警驗傷提告。

檢警查，少女事發前告知林男自己未滿18歲，而她臉書上也寫了出生年月日，再根據學校生活貼文照片及國中畢業等資訊，也都間接證明林知情，而他到案後也坦承犯案，偵結依違反兒童及少年性剝削防制條例起訴。

法院判決書指出，林明知被害人未成年，卻未能克制自身情慾，造成她身心健康與人格發展不良影響，實不足取，依「18歲以上之人與16歲以上、未滿18歲之人為有對價之性交行為」罪判有期徒刑2月。

法院審酌，考量林男犯後坦承、應能知所警惕不再犯，宣告緩刑2年，期間依法併付保護管束，並接受3場法治教育課程，以培養正確法治觀念。可上訴。

桃園市林男網約17歲少女發生關係，因少付300元挨告，法院判他有期徒刑2月，緩刑2年。示意圖／ingimage
桃園市林男網約17歲少女發生關係，因少付300元挨告，法院判他有期徒刑2月，緩刑2年。示意圖／ingimage

未成年 汽車旅館 性交易

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