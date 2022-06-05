台東首例跟騷法函送 他盯梢前妻、狂打電話傳訊

台東秦姓男子和前妻離婚後，為求復合，自6月3日起至5日期間，至前妻住處監視觀察、工作場所盯梢守候，並多次以電話、簡訊騷擾，前妻不堪其擾、且已影響日正常生活今報警處理，警方通知秦男到案說明後，發出書面告誡加強制約，並將依跟騷法偵辦函送。

台東縣警局婦幼隊長余麗娟表示，跟蹤騷擾防制法本月1日上路，這是台東縣警方受理第1件跟蹤騷擾案件，經調查認定符合跟蹤騷擾之監視、盯梢及通訊騷擾等行為樣態，依涉違反跟蹤騷擾防制法及家庭暴力防治法罪嫌進行偵辦。

余麗娟指出，本案除協助被害女子聲請暫時保護令，也立即通知秦男到案說明，經調查有犯罪嫌疑，當場對秦男核發書面告誡加強約制，對其所涉犯罪行為將進行偵查移送，以維護被害人權益。

「追求不可死纏爛打！」余麗娟說，過去追求異性常說要有恆心、耐心，但許多追求者不顧對方感受死纏爛打，每日盯梢守候、寄信，或者送花送禮物，跟騷法立法之後，強調行為不能造成他人困擾，若相關行為影響他人即可能被提告。